人民网>>财经

一季度中国经济数据今公布 能否"开门红"受关注

李金磊

2019年04月17日08:08  来源：中国新闻网
 
原标题：一季度中国经济数据今公布 能否"开门红"受关注

一季度中国经济“成绩单”今将公布。按照日程安排，国家统计局将于今天(4月17日)公布一季度国内生产总值(GDP)等宏观经济数据。从先期公布的一些经济指标来看，一季度中国经济有望继续保持平稳运行。

一季度中国经济“成绩单”今揭晓

2018年4季度中国经济增速降至6.4%。外界一度担心，2019年一季度中国经济增长状况如何，能否取得“开门红”？

今年GDP增长预期目标是6%－6.5%。目前市场机构对于一季度中国经济增速的预测普遍高于6%。

根据Wind资讯数据显示，16家机构对一季度GDP增速的平均预测值为6.3%，预测最大值为6.6%，预测最小值为6.2%。

在2019年国际货币基金组织和世界银行春季年会期间，国际货币基金组织副总裁张涛表示，在全球经济增长普遍放缓的趋势下，IMF调高了2019年中国经济增长预期，中国也成为唯一被上调的主要经济体。

先期公布的部分指标表现稳定

从先期公布的一些经济指标来看，中国制造业采购经理指数(PMI)、物价、外贸等表现比较稳定。

其中，3月份PMI为50.5%，比上月上升1.3个百分点，重回50%临界点以上，意味着重回扩张区间。

物价方面，尽管3月份居民消费价格(CPI)同比上涨2.3%，涨幅时隔三个月重回“2时代”，但一季度CPI上涨1.8%，依然处于3%左右的物价调控预期目标之内。

外贸方面，据海关统计，今年一季度外贸进出口总值7.01万亿元人民币，比去年同期增长3.7%。其中，出口增长6.7%，进口增长0.3%。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，3月当月进出口增速较快，出口呈现两位数增长。今年3月份外贸进出口2.46万亿元，增长9.6%，有力拉动一季度外贸整体增速的回升。

国资委新闻发言人彭华岗16日表示，今年一季度中央企业生产经营取得了“开门红”。一季度中央企业实现销售收入6.8万亿，同比增长6.3%，实现利润4265亿元，同比增长13.1%。

一季度金融数据超市场预期

央行12日发布一季度金融统计数据，多项关键数据表现均超市场预期。

其中，一季度社会融资规模增量累计为8.18万亿元，比上年同期多2.34万亿元。

3月末社会融资规模存量为208.41万亿元，同比大幅增长10.7%，为2018年9月以来的最快增速。

3月末广义货币(M2)余额188.94万亿元，同比增长8.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和0.4个百分点。此外，一季度人民币贷款增加5.81万亿元，同比多增9526亿元。

就业能否继续延续稳定态势？

一季度的就业数据也是外界非常关注的。

今年，中国首次将就业优先政策置于宏观政策层面，制定的就业目标是城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右，城镇登记失业率4.5%以内。

从前两月数据来看，1-2月份全国城镇新增就业174万人，2月份全国城镇调查失业率为5.3%，低于5.5%左右的预期目标。

在就业总量压力不减、结构性矛盾凸显，以及互联网企业纷纷启动人员优化调整的情况下，一季度就业形势能否继续延续总体稳定，外界期待答案。(记者 李金磊)

(责编：蒋琪、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved