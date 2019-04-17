原标题：一季度中国经济数据今公布 能否"开门红"受关注

一季度中国经济“成绩单”今将公布。按照日程安排，国家统计局将于今天(4月17日)公布一季度国内生产总值(GDP)等宏观经济数据。从先期公布的一些经济指标来看，一季度中国经济有望继续保持平稳运行。

一季度中国经济“成绩单”今揭晓

2018年4季度中国经济增速降至6.4%。外界一度担心，2019年一季度中国经济增长状况如何，能否取得“开门红”？

今年GDP增长预期目标是6%－6.5%。目前市场机构对于一季度中国经济增速的预测普遍高于6%。

根据Wind资讯数据显示，16家机构对一季度GDP增速的平均预测值为6.3%，预测最大值为6.6%，预测最小值为6.2%。

在2019年国际货币基金组织和世界银行春季年会期间，国际货币基金组织副总裁张涛表示，在全球经济增长普遍放缓的趋势下，IMF调高了2019年中国经济增长预期，中国也成为唯一被上调的主要经济体。

先期公布的部分指标表现稳定

从先期公布的一些经济指标来看，中国制造业采购经理指数(PMI)、物价、外贸等表现比较稳定。

其中，3月份PMI为50.5%，比上月上升1.3个百分点，重回50%临界点以上，意味着重回扩张区间。

物价方面，尽管3月份居民消费价格(CPI)同比上涨2.3%，涨幅时隔三个月重回“2时代”，但一季度CPI上涨1.8%，依然处于3%左右的物价调控预期目标之内。

外贸方面，据海关统计，今年一季度外贸进出口总值7.01万亿元人民币，比去年同期增长3.7%。其中，出口增长6.7%，进口增长0.3%。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，3月当月进出口增速较快，出口呈现两位数增长。今年3月份外贸进出口2.46万亿元，增长9.6%，有力拉动一季度外贸整体增速的回升。

国资委新闻发言人彭华岗16日表示，今年一季度中央企业生产经营取得了“开门红”。一季度中央企业实现销售收入6.8万亿，同比增长6.3%，实现利润4265亿元，同比增长13.1%。

一季度金融数据超市场预期

央行12日发布一季度金融统计数据，多项关键数据表现均超市场预期。

其中，一季度社会融资规模增量累计为8.18万亿元，比上年同期多2.34万亿元。

3月末社会融资规模存量为208.41万亿元，同比大幅增长10.7%，为2018年9月以来的最快增速。

3月末广义货币(M2)余额188.94万亿元，同比增长8.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和0.4个百分点。此外，一季度人民币贷款增加5.81万亿元，同比多增9526亿元。

就业能否继续延续稳定态势？

一季度的就业数据也是外界非常关注的。

今年，中国首次将就业优先政策置于宏观政策层面，制定的就业目标是城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右，城镇登记失业率4.5%以内。

从前两月数据来看，1-2月份全国城镇新增就业174万人，2月份全国城镇调查失业率为5.3%，低于5.5%左右的预期目标。

在就业总量压力不减、结构性矛盾凸显，以及互联网企业纷纷启动人员优化调整的情况下，一季度就业形势能否继续延续总体稳定，外界期待答案。(记者 李金磊)

(责编：蒋琪、仝宗莉)