证监会：坚定打击违法违规场外配资

本报讯 4月16日晚间，就近日有媒体报道场外配资平台海南贝格富科技有限公司疑似跑路，证监会回应表示，证监会已关注到相关报道，并在第一时间组织核查。经查，海南贝格富科技有限公司不具备经营证券业务资质。
证监会新闻发言人表示，证监会高度关注资本市场场外配资情况，坚定不移地打击违法违规的场外配资行为，坚决维护投资者合法权益和资本市场正常秩序。证监会已关注到相关报道，并在第一时间组织核查。经查，海南贝格富科技有限公司不具备经营证券业务资质。目前，公安机关已经接到多名投资者报案，反映海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资为名实施诈骗。证监会将密切关注案件进展情况，积极配合案件查处，严惩不法分子。
证监会郑重提醒广大投资者：所谓的场外配资平台均不具备经营证券业务资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高风险防范意识，远离场外配资，以免遭受财产损失。如因参与场外配资被骗，请及时向当地公安机关报案。(左永刚)
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