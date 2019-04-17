原标题：空前规模减税降费红利兑现，亿万市场主体感受如何？

空前规模减税降费红利兑现，亿万市场主体感受如何？

财政部16日举行的新闻发布会显示，今年一季度全国税收收入同比增长5.4%，增幅回落11.9个百分点，其中增值税、个税、关税等税种收入增幅回落明显。

数据彰显减税实效。1月1日起新个税法实施、小微企业迎普惠性减税，4月1日起下调增值税税率，5月1日起降低社保费率……今年党中央国务院推出近2万亿元的减税降费政策，既惠当前又利长远，空前力度成为全球减税版图的亮点。

这个春天，新华社记者奔赴多地调研，聆听企业的减负心声，触摸中国经济改革发展的新脉动。

普惠性减税集中兑现 “小微”减税不“小微”

4月，是小微企业普惠性税收减免政策实施后的首个季度申报期。一系列减负新礼包，让更多小微企业有了更多获得感。

走进重庆市北碚区税务局办税服务厅，个体户彭顺惊喜地发现，今年增值税免税额从每月3万元提升至10万元，去年每季度要缴的4500多元增值税今年不用再缴了。

“这对我们小本经营的个体户来说无疑是雪中送炭。”彭顺告诉记者，自己去年开了一家皮革护理店，每季度销售额15万元左右，由于初期设备和场地花了不少钱，运营压力很大。

除了提高增值税小规模纳税人起征点，2019年所得税优惠政策面向小微企业再度扩围：从业人数标准放宽至不超300人，资产总额标准放宽至不超5000万元，应纳税所得额提升到300万元。

“放宽小微企业认定标准涉及企业1798万户，占全部纳税企业总数的95%以上，其中98%是民营企业。”财政部部长刘昆用一组大数据，凸显今年减税政策的普惠性。

记者从北京市西城区税务局了解到，4月1日至12日，该区已申报企业所得税的3.2万户小微企业，实际减免税额8486万元。

在办税服务厅，北京百科在线网络出版有限公司财务人员给记者算了笔账：公司今年一季度形成利润约8.17万元，此前按25%法定税率计算应纳所得税额2万元，但享受优惠后实际缴税仅4000元，相当于所得税税率降为5%，减税幅度达到80%。

许多中小企业由于公司财务不完善，面对税费优惠政策，往往会陷入“申报难”的困境。

今年税务部门推出的优惠政策审批核查“自动化”，令很多纳税人感受到“一键”享受政策红利的便利。

“申报时我只填了营业收入、营业成本、利润总额等数据，系统自动生成实际利润额，还算出减免所得税优惠明细，花费了不到2分钟。”简明易行的减税操作，让哈高清洁系统（上海）有限公司财务负责人陈睿印象深刻。

“我们通过普惠性减税政策，切切实实感到了国家支持实体经济发展、让企业轻装前行的决心。”陈睿的话道出了众多企业的心声。

增值税空前降率 促经济转型惠百姓生活

相比面向小微企业的普惠性减税政策，大幅下调第一大税种增值税的税率，可谓今年减税降费的最大“主菜”。据测算，今年增值税改革减税规模将超过1万亿元。

4月，是今年增值税改革落地的首月，尽管减税成效下月才能显现，但受益最大的很多制造业企业已经感受到减负的春风。

从事汽车零部件制造的上海申驰实业有限公司总经理沈琪介绍，去年5月增值税税率从17%降至16%，公司减税约250万元。今年税率下调至13%，预计将减税近600万元。“更大力度的减税，为民营企业发展壮大带来源源不断的动力。”

全球160多个国家和地区引入的增值税，素有“良税”之称。增值税改革既惠当前又利长远，为企业减负的同时，更助力经济转型升级。

减税省下的钱用到何处，广东明阳智慧能源集团股份有限公司董事长张传卫有本“明白账”——公司去年和今年增值税降率累计能减税2亿元，如果投到技改上可以建4条机器人叶片生产线，用在研发上可以研发两款大型风电整机。“总之，投入科技创新，直接带动新动能的产生。”

如链条传导，当厂商减压力、行业增活力，最终受益的是广大消费者。

早在增值税税率下调前，今年3月就有奔驰、宝马、奥迪、林肯、沃尔沃等汽车企业闻风降价；自4月1日起，成品油价格、一般工商业电价、天然气基准门站价格、天然气跨省管道运输价格等也应声下调。

在福建泉州一家大润发超市，门店贴出公告——“配合增值税率下调商品全面降价”。据悉，自4月1日起，大润发全国门店税改商品实际售价按新税率同步下调，调价商品达2万余种。

“公司调整价格不仅是一种正常的市场行为，也是为了把改革红利最终让利给消费者。”大润发泉州鲤城店客服经理付丽说。

4月9日起，行邮税的下调也给海淘消费者带来更多红利。

“假设购买两罐一段婴幼儿奶粉（180元/罐）需要征税54元，降低税率后税金46.8元，按相关规定低于50元起征点，不用再缴税。”福建陆地港集团跨境服务事业部总经理张立晖告诉记者。

“增值税改革，是国家减税降费大棋局中的关键落子。”上海财经大学公共经济管理学院教授胡怡建表示，深化增值税改革“谋一域而促全局”，对于激发经济活力、提升发展质量具有深远意义。

打通“最后一公里” 确保企业“实打实”受益

减税效果好不好，关键是市场主体能不能实实在在受益。能否打通政策落地的“最后一公里”，至关重要。

“税务部门将以最大力度、最优服务、最严标准将减税降费惠民大礼包实打实送到千家万户。”4月1日，随着国家税务总局局长王军一声号令，持续50天的“加长版”全国税收宣传月拉开大幕。

开办“纳税人学堂”，设立无人值守的自助办税厅，增设减税降费退税专区……记者走访多地办税服务厅发现，税务部门丰富多样的办税服务，大大节约了纳税人的时间成本。

北京双鹭药业股份有限公司负责人许朦说，增值税税率下调政策刚出台，税务部门就通过电话、短信推送政策，还组织新政策培训辅导会，为企业提供及时而精准的办税服务。

为方便小微企业纳税人弄懂弄通、用好用足减税降费政策，福建、重庆等地开发了减税测算“神器”。在泉州“闽税通”App中点击“税秒算”，简单输入销售额、应纳税所得额后，即可迅速计算出所需缴纳的税费，直观感受到减税降费红利金额。

专家表示，减税降费是一项庞大的系统工程，需要各部门和企业形成合力。针对实施中部分行业由于进项税抵扣减少可能引起税负上升，有关部门要借鉴过去经验，及时科学制定增加抵扣等“打补丁”措施妥善解决，推动税制改革不断完善。

透过4月的“大征期”，企业感受到了更多的春意融融。即将到来的5月1日，降低社保费率方案将正式实施，今年有望为企业减负3000多亿元。

从这个春天出发，伴随全面深化改革开放的奏鸣曲，改善营商环境、让企业轻装前行的更多举措正在路上，推动中国经济高质量发展之路越走越宽。

（参与采写：王嘉鑫）

新华社北京4月16日电

新华社记者 韩洁 申铖 桑彤 刘宏宇 来源：中国青年报

(责编：蒋琪、仝宗莉)