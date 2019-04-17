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财经观察：人口负增长或将长期拖累日本经济发展

刘春燕

2019年04月17日08:21  来源：新华网
 
原标题：财经观察：人口负增长或将长期拖累日本经济发展

　　日本总务省发表的最新数据显示，截至2018年10月1日，包括外国人在内的日本总人口比上年同期又下降26.3万人，降至1.26亿人，连续8年负增长。有分析认为，人口负增长带来的各种经济社会问题正深刻困扰着日本，或将长期拖累日本经济发展。

　　数据显示，在总人口中，15岁至64岁的劳动人口占比下降至59.7%，创1950年有可比数据以来新低；70岁以上老龄人口占比达20.7%，首次突破两成。

　　日本媒体和经济界人士普遍认为，人口急速下降是日本经济陷入紧缩和低迷的重要原因之一。首先，人口持续减少，令日本国内市场萎缩，整体消费趋于下降。由于看淡市场前景、预期恶化，企业投资意愿也随之下降。这样的情形持续发酵，在各行各业产生连锁反应。其结果是整个经济内需不振，长期紧缩。

　　其次，人口负增长使日本深陷劳动力不足困局。为解决劳动力短缺难题，日本政府大力促进女性和老年人就业，同时放开外国人就业政策。但是，日本对女性、老年人和外国人采取特殊用工制度，其待遇和正式员工完全不同。这种廉价劳动力的存在成了很多企业压低工资、拒绝提薪的理由，导致员工涨薪无望，甚至工资不升反降。收入难以增长反过来又抑制了消费，加剧了紧缩。

　　再次，老龄人口占比急剧增加，产生双重负面影响。一方面，日本医疗、养老等社会负担持续加重，长期靠财政赤字弥补，使日本财政状况恶化。另一方面，尚未步入老年的日本人对社会保障缺乏信心，提前规划养老，也是日本消费紧缩的重要原因。

　　日本不少政界和学界人士认为，尽管平成元年（1989年）日本总生育率已降至1.57，少子化问题已非常严重，但由于政府认为“总有一天会迎来第三次婴儿潮”，未及时采取有力对策。平成30年来，日本少子老龄化形势更加严峻，出现了全世界前所未有的高龄社会。

　　近几年来，日本经济有所回暖，并有望出现二战后最长复苏期。不过，受自然灾害和全球贸易紧张局势影响，2018年日本实际国内生产总值（GDP）增幅从上年的1.9%大幅下滑至0.7%。同时，由于经济增速始终在1%上下波动，无论是对日本经济学家，还是对普通国民来说，这一轮经济复苏都很难提振对未来的信心。

　　国际货币基金组织（IMF）近日发布的最新一期《世界经济展望报告》说，安倍内阁刺激内需的政策可防止日本经济大幅下滑，但世界经济仍然面临下行风险，贸易政策不确定性犹存，因此将日本2019年经济增长预期下调0.1个百分点至1.0%。鉴于2019年10月日本将提高消费税税率，预计2020年日本经济增幅将进一步降至0.5%。

　　经济合作与发展组织（OECD）日前发布的《日本经济调查报告》指出，日本经济正在经历二战后最长的扩张阶段，但也面临人口老龄化和高额债务等挑战，政府亟需采取有效措施确保经济可持续和包容性增长。

　　日本经济学家竹中平藏认为，安倍内阁在促进经济复苏方面确实付出了努力，但在进行财政重建和社会保障改革等方面给未来留下了很多问题。

　　竹中平藏说，日本潜在经济增长率已经非常低，如果放任不管，日本经济将陷入长期停滞，恐将无法承受社保负担。是激发潜力、重塑日本，还是让少子老龄化进一步拖累日本，现在到了一个至关重要的转折点。

(责编：杨曦、蒋琪)
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