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精致农业：这里的西瓜为何36元一公斤？

邵琨

2019年04月17日08:23  来源：工人日报
 
原标题：精致农业：这里的西瓜为何36元一公斤？

　　据新华社电（记者邵琨）三月底，正是北方乍暖还寒时候。距离普通露天西瓜上市还颇有些时日，但瓜农路林峰却早早在朋友圈发出了采摘邀约：“西瓜4月6日成熟，欢迎采摘。”

　　西瓜哪天熟，居然能确定到某一天？带着这个问题，记者来到了山东省惠民县姜楼镇黄新庄村瓜农路林峰的瓜棚里。

　　“我种的西瓜50天开花，授粉40天后保准成熟，是很精准的。”他一边走，一边向记者介绍说。瓜棚墙壁上挂着一张纸壳，上面拴着许多不同颜色的细绳。

　　见记者在这些绳子前驻足观看，他解释说，“你细看一下，上面每一种颜色的绳子旁边都有一个数字，代表着西瓜授粉的时间。”

　　满眼圆玉堆绿，一个个“小巧精致”的西瓜吊在瓜藤上。瓜藤上方挂着粘虫板，下面系着五颜六色的小细绳。“这些小细绳的颜色跟纸壳上的绳子颜色一一对应，哪个瓜熟了，看颜色一目了然。”路林峰说。

　　说着，他从瓜蔓上摘下一个小西瓜，“别看个头小，但已经40天了，甜度保准超过11度。”

　　“这还不是最好的时候，再过两三天更甜，糖分最高能达到13.5度，远超市场上的普通西瓜。”同行的姜楼镇副镇长路宗谏插话说。

　　除了哪天熟，路林峰种植的西瓜溯源也很精准。拿起装箱待售的西瓜，用手机扫一扫二维码，大棚编号、糖分含量以及种植、授粉、采摘时间等信息都一一显示出来。

　　惠民县姜楼镇地处黄河下游冲积扇平原，黄河水灌溉，沙质土壤，土地通透性好。独特的地理条件造就了当地悠久的西瓜种植历史。近年来，姜楼镇推进现代农业发展和新技术推广，引导农民由传统的露天西瓜种植模式向绿色无公害的大棚西瓜转变。

　　路林峰种植西瓜多年，经验丰富，在镇里的扶持下，他成立了西瓜合作社。2014年，他在村里最先引进富硒西瓜品种进行大棚种植，效益十分可观。原本在外打工的村民罗晓冬慕名回乡，加入了他的合作社。如今，这个合作社已有社员50多人，年产西瓜10万多斤，带动社员年增收50万元。

　　走出瓜棚，一口大锅引起了记者的注意。“这是用来煮豆子用的，把它混上腐熟的牛粪一起做肥料喂西瓜。”路林峰说。

　　“精准种植，不用化肥、农药，用虫灯、粘虫板等生物方法灭虫，卖到北京、上海的超市36块钱一公斤呢。这大概就是农业转型升级给我们带来的好处吧。”罗晓冬说。

(责编：蒋琪、杨曦)
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