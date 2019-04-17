原标题：又一视觉中国？这家公司被指套路“维权” 张口要价1亿

中新经纬客户端4月17日电(董湘依) 谁能想到，一张黑洞照片竟成了一家公司的黑洞？近几日，视觉中国引发的版权风暴仍在持续，让知识产权话题重回公众视野。随着媒体深入追踪，视觉中国涉嫌“版权敲诈”的商业模式被揭开一角。中新经纬客户端注意到，实际上，在互联网行业也存在类似的“维权”生意，后面说到的这家打着“侵权”旗号的互联网公司就是一个鲜明的案例。

由Flash Player说开去——

重橙网络，下一个“视觉中国”？

此前有媒体报道，视觉中国的图片库都有后台系统自动捕捉各个网站的侵权行为，开始发现的时候往往不去维权，等到侵权图片累计到一定量，再进行维权，以起诉同时推销的方式，达成被动版权交易。这被业内称为“钓鱼式维权”，或是“敲诈勒索”。

说到版权问题，不单单是图片版权网站有“钓鱼维权”的现象，在互联网行业也存在类似的“维权”生意。中新经纬客户端注意到，有这样一家打着“侵权”旗号获取利益的互联网公司，其维权套路与视觉中国如出一辙。

事情要从去年说起。2018年9月3日，重庆重橙网络科技有限公司(“重橙网络”)起诉上海二三四五网络科技有限公司(“二三四五”)，称侵害其计算机软件著作权，请求法院判令被告停止对Adobe Flash Player计算机软件著作权的侵害，并赔偿经济损失及合理支出近1.2亿元。

据了解，著作权的法定赔偿金额上限为300万元，而重橙网络何以开出1.2亿元的天价？彼时，网络上的声音几乎一边倒地认定，重橙网络有版权“碰瓷”之嫌。

果不其然，在一番调查下，重橙网络的“维权”生意悄然浮出水面……

经常上网的人应该都见过Adobe Flash Player，据了解，Adobe Flash Player是Adobe公司旗下的多媒体播放器应用软件，为面向全球用户使用的一款免费产品。在网页上浏览Flash动画时，需要安装Flash Player播放器才能观看。因其免费的特性，早些年市面上的主流浏览器均内置过这一插件。不过，在Adobe系列的众多产品中，Flash Player只是一款小工具。

2017年7月26日，Adobe宣布计划终结Flash Player插件，并在 2020年年底前停止开发和分发这款插件。据了解，Adobe做出此次决定的主要原因在于性能和安全问题，其自发布以来就被曝存在大量严重安全漏洞，即便屡次更新也难以彻底解决。

而且，随着移动互联网的发展，包括 HTML5 在内的多种标准都已经相当成熟，足以提供Flash播放器可行的替代品。此后，Flash的许多功能都已经被竞争对手HTML5技术所取代。

种种迹象表明，Flash Player 已不能适应移动端口下的产品需求，在技术层面早已落后于同类产品。至于此处为何特别强调这点，后面会进行解释。

“前脚”开公司，“后脚”拿授权起诉？

在Adobe宣布将停更Flash Player后不到半年时间，2018年2月，重橙网络宣布与Adobe达成战略合作，全权负责Adobe Flash Player在中国大陆地区的发行与运营。但实际要早于此，重橙网络在提请的诉讼书上称，2018年1月就已取得产品授权。

简单来说就是，重橙网络拿下了Adobe Flash Player中国大陆地区的独家代理权。原本免费的Adobe Flash Player，自此演变为一款“中国特供版”产品。

公开资料显示，重橙网络成立于2017年11月，是上海剑圣网络科技有限公司(主营2144小游戏，下称“2144”)的全资子公司，主体业务涉及网络游戏、移动游戏和小游戏等。

由此可见，重橙网络创立不足两个月，就获得了Adobe Flash Player的授权，从公司成立时间来看实在太过巧合。另外，据业内人士透露，早在重橙网络成立之前，2144就已尝试在跟Adobe公司沟通Flash软件授权一事，过程长达几年之久。

需注意的是，自1982年创立以来，Adobe公司从未对此款产品有过授权其他公司进行维权的纪录。

在此背景下，重橙网络“前脚”开公司，“后脚”就拿下授权，转而以侵权诉讼形式，向使用该技术的主流浏览器公司要求软件著作权的高额损失赔偿，背后动机耐人寻味。

同时，前文提到，Flash Player在技术层面早已落后于同类产品，而重橙网络选择在当下时机拿下产品授权，也有些令人匪夷所思。

被指安装恶意程序 收集用户信息

据蓝鲸财经报道，这个特供版的Flash Player会检测用户所在地区，如果国内用户安装了非本地版本，就会提示不兼容，无法运行，然后强制要求重新安装一个特殊版本。该版本的特殊之处在于，安装后会强行运行一个名为FlashHelperService的服务，强行搜集用户隐私。

中新经纬客户端发现，从Adobe网站下载Flash Player会直接跳转到“Flash中国官网”，该网站下方有注明所有权属于重橙网络；同时，网站上的“使用协议”显示，“FlashHelperService”是由重橙网络提供的产品/服务。

前述报道称，在此事件被曝光后，重橙网络多次修改了用户协议，但新的协议中也表明将搜集用户相关信息，并用于推送广告。

有网友在论坛上发帖回忆称，自己在后台任务管理器中无意间发现，有运行FlashHelperService的恶意程序，“不看不知道，一看吓一跳。该程序的官方网站就是提供Adobe Flash Player下载的。”

中新经纬客户端还发现，在知乎平台上发起过“重橙网络封锁Flash Player”的相关话题，有网友在评论中爆料称，重橙网络“不仅收集隐私，拿到代理第一件事就是强制更新夹带弹窗广告。”另有网友指，重橙网络的做法属于“流氓式商业行为”。

根据Adobe官方数据，Flash的全球装机量大约有13亿，全球网民约40亿，按照CNNIC的最新数据，中国有超过8亿的网民。以此比例测算，至少有2.5亿的中国网民被纳入了重橙网络的监控范围，想想这个数字多惊人。

下一个“倒霉”的是谁？

据蓝鲸财经报道，针对目前重橙网络诉讼一事，二三四五回应称已收到法院相关文书，下一步会运用法律手段，维护公司合法权益。

二三四五相关负责人透露，重橙网络对其提请维权诉讼之前，早已实现HTML5播放，同时2345浏览器已经将Flash Player插件拿掉。

针对重橙网络提请的1.2亿元的诉讼赔偿，行业内某律师事务所合伙人表示，侵权赔偿涉及五种计算方法，包括权利人损失、侵权人获利、许可费的合理倍数、法定赔偿和约定赔偿，目前著作权侵权案件的法定赔偿金额上限为300万元。

该律师称，“从重橙网络的诉讼情况来看，其过亿的索赔金额显然是在漫天要价。结合本案情况来看，即便重橙网络取得胜诉，赔偿额也基本不会超过100万元。”

此外，目前Windows10自带的Edge浏览器和市场上的第三方浏览器，如360、搜狗等浏览器，都会自带Flash Player。这些企业未来会不会成为重橙网络下一个起诉对象仍是个未知数。在二三四五成为“首个目标”之后，重橙网络的维权对象或将很快延伸至360、搜狗等其他大型互联网公司。

中新经纬客户端获悉，重橙网络和2144的著作权纠纷案尚处于前期的管辖权异议阶段，目前尚未开庭审判。(中新经纬APP)

中新经纬版权所有，未经书面授权，任何单位及个人不得转载、摘编以其它方式使用。

(责编：李楠桦、杨曦)