原标题：雷军薪酬百亿高不高？与A股房企净利比一下就知道了

中新经纬客户端4月17日电 (王永乐)“别人家的董事长”——小米集团董事长雷军，2018年薪酬价值近百亿元。

“员工福利好到让人嫉恨”，这通常是别人家的公司。公司高管年薪过亿元，在全球上市公司中也绝对是凤毛麟角。

据Wind资讯数据统计，截至4月16日，A股已有1710家上市公司披露2018年年报，只有3家公司董事长曾在自家年报中被“薪酬过亿”。分别为，三夫户外董事长张恒58.92亿元、菲利华董事长吴学民110.02亿元、第一创业董事长刘学民180.39亿元。不过，三家公司随后发现错误，发布的年报更新显示，犯了相同的低级错误，均将单位“元”写成了“万元”。

雷军百亿元奖励刷屏

虽然A股这些公司的董事长年薪过亿已被证实是乌龙事件，但在港股上市的在小米，数据却是真实的存在。

小米公司2018年年报截图

4月8日，小米集团发布的2018年度报告显示，集团前五名最高薪酬人士共获得酬金102.18亿元，相比于2017年的1.96亿元，同比增加超50倍。在薪酬构成方面，以股份为基础的薪酬开支共计102.09亿元，占比高达99.9%。

小米公司2018年年报截图

按照小米集团年报公布的前五名最高薪酬范围计算，其中1人薪酬超98.76亿元，之后证明该员工为雷军。年报显示，2018年雇员福利开支共计171.15亿元，按此计算，雷军98.76亿元年薪相当于整个集团员工薪酬福利的57.70%。

百亿元薪酬奖励是什么概念呢？在雷军之前，中国最高记录保持者是京东刘强东。2014年京东上市前夕，董事会就奖励了刘强东4%的公司股权，当时价值约6亿美元(约41亿元人民币)，而雷军的99亿奖励，是刘强东的2.4倍，不仅刷新了中国纪录，也创造一项全新的世界纪录。

放眼全球资本市场，美国上市公司中薪酬最高的高管是Snap联合创始人、CEO埃文 斯皮格尔，2017年薪酬总计5.05亿美元，折合人民币大概34亿元，也仅为雷军的三分之一左右。苹果公司CEO库克2018年的薪酬总额为1568.22万美元，仅为雷军的百分之一左右。

数据一出，有关雷军近百亿元薪酬的相关新闻迅速刷屏，不断引发争议。

小米集团公关部总经理徐洁云微博截图

4月9日下午，小米集团公关部总经理徐洁云首先出来“灭火”，在微博发文解释称，是上市前董事会给予的2%股权的奖励，这是个业内惯例。“比例在同业内看也不算高，且这部分股权奖励并未变现。这里的数字只是按照对应股权的价值做计算而已。”徐洁云表示。

据了解，在小米上市之前，小米公司于去年4月份向雷军控制的Smarshifshifent Mobile Holding Limited发行了约6400万股B类普通股作为股权激励。这些股份占总股本大约2%，按当时估值情况计算，接近99亿元。

小米官方随后也做出了回应。4月10日早间，小米集团发布公告称：除股权薪酬外，2018年公司并无向雷军发布任何现金酬金。截至公告日期，相关股份仍由雷军所控制的实体持有并未售出。雷军承诺将相关股份于扣除任何应付税项后全数捐赠用于公益用途。

小米科技有限责任公司微博截图

紧随其后，小米科技有限责任公司微博“小米公司发言人”4月10日上午发布官方声明称，部分媒体对公司管理层薪酬报道存在偏差，并以小米集团发布的公告截图作为配图。

6家A股房企去年净利超百亿

雷军百亿薪酬到底有多高？可以从最赚钱的行业之一，房地产公司年报中窥见一二。

据Wind资讯数据统计，截至4月16日，按申万行业分类，A股125家房地产开发企业已有91家公司公布2018年年报(含业绩快报)，数据显示，仅有6家房企净利润超过100亿元。在未披露2018年业绩的公司中，除非出现爆发式增长，只有华夏幸福有望实现2018年净利润超过100亿元。换句话说，雷军薪酬有望超过94%的A股房企2018年净利。

实际上，就小米集团而言，雷军百亿年薪也是个不低的数字。小米集团年报显示，2018年，经调净利润为85.54亿元，研发费用为57.77亿元，均不及雷军薪酬。

雷军输掉“10亿赌约”

小米集团2018年年报显示，公司实现营收1749亿元，同比增长53%。从2018年交出的答卷来看，小米业绩可谓亮眼，但雷军还是仍输掉了“10亿赌约”。

早在2013年12月12日，雷军和董明珠在央视“中国经济年度人物”评选的颁奖现场立下了十亿赌约。当时，雷军说五年之内，如果小米的营业额超过格力，董明珠输给他1元钱。董明珠当场反击称，一块钱有什么好赌的，要赌就赌十个亿。

截至目前，虽然格力电器未公布2018年业绩报告，但据格力电器在1月16日晚间公布的2018年度业绩预告显示，预计2018年全年实现营业总收入2000亿元-2010亿元。

以2000亿元计算，小米同期1749亿元的营收与之相较，差了251亿元。也就是说，雷军和董明珠的10亿赌约，胜负已分！

输掉10亿，这相当于输掉了小米年度利润的1/8，雷军一个多月的薪酬。

雷军为什么会输？首先，或和小米的“饥饿销售”有关。最近小米就曾因没有库存，暂停了小米9的发售。

另外，有报道认为，小米或输在线下市场。小米靠网销起家，但现在也不得不重视线下市场。财报显示，截至2018年12月底，小米之家586个，小米授权店1378家。值得注意的是，小米授权店在2017年底只有62家，一年增长22倍。也就是说，小米是2018年才在线下发力的。

还有，小米手机国内市场销售疲软。虽然小米财报并没有公布小米手机国内销售的数字，不过国际数据和咨询机构IDC披露的数据显示，2018年小米国内出货量5510万部，同比减少5.6%。与此同时，小米手机毛利率由8.8%降至6.2%，可见薄利未能多销。(中新经纬APP)

中新经纬版权所有，未经书面授权，任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。

(责编：李楠桦、杨曦)