原标题：一季度全国税收增幅同比回落 减税降费惠及千万企业

一季度，全国税收收入同比增长5.4%，增幅同比回落11.9个百分点

减税降费惠及千万企业（经济聚焦）

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今年一季度，全国财政收入增速运行在合理区间，重点行业税收增长较快，反映出我国经济运行总体保持平稳。同时，增值税、个人所得税、涉及小微企业税收等普惠性减税政策，效应持续显现。

为平衡减税降费带来的财政收支矛盾，各级财政部门多渠道盘活各类资金和资产，拉动非税收入增长。财政支出方面，政府过紧日子，压减一般性支出，在重点领域支出保障有力，为实施国家重大发展战略、推进重点领域改革、保障和改善民生等提供了资金。

4月16日，财政部举行新闻发布会，介绍2019年一季度财政收支情况。一季度，我国财政收支运行有哪些特点？重点领域支出情况怎样？就社会关心的热点问题，财政部有关负责人进行了解读。

财政收入运行平稳，重点行业税收增长较快

最新数据显示，1—3月累计，全国一般公共预算收入53656亿元，同比增长6.2%。其中，全国一般公共预算收入中的税收收入46706亿元，同比增长5.4%；非税收入6950亿元，同比增长11.8%。

“一季度，全国财政收入运行平稳，全国一般公共预算收入同比增长6.2%，保持在合理区间。其中，国内增值税、国内消费税、企业所得税3个主要税种合计增长14.7%，反映出宏观经济运行总体保持平稳。” 财政部国库司副巡视员李大伟表示。

从主要税种收入情况看，国内增值税19601亿元，同比增长10.7%；国内消费税5199亿元，同比增长29.3%；企业所得税9888亿元，同比增长15.8%；个人所得税3239亿元，同比下降29.7%。进口货物增值税、消费税4458亿元，同比增长2.9%；关税694亿元，同比下降6.8%。

重点行业税收继续保持较快增长，增收贡献度提升。一季度，制造业、金融业、房地产业、批发和零售业、建筑业等5个重点行业税收同比增长10.9%，快于总体税收增速3.4个百分点。

“总体看，一季度在各项减税降费政策相继实施的背景下，全国财政收入增速在合理区间，反映出我国经济运行总体保持平稳，各项宏观调控政策逐步落地见效。”李大伟分析，从后期收入看，深化增值税改革的相关措施，将给财政收入增长带来更大压力。但随着企业负担的明显减轻，市场活力的不断激发，也将夯实财政收入增长的基础，全年财政收入增长预期目标有望实现。

实施更大规模减税降费，效应持续显现

财政部税政司副司长陈东浩介绍，今年实施更大规模减税降费，主要包括三个方面：

——实施小微企业普惠性税收减免政策。自1月1日起，放宽小型微利企业标准并加大所得税优惠力度；将增值税免征额由月销售额3万元提高到10万元；对增值税小规模纳税人在50%幅度内减征部分地方税种和附加；扩展投资初创科技型企业享受优惠政策的范围。

“此项政策中仅企业所得税减税政策，就惠及1798万家企业，占全国纳税企业总数的95%以上，其中98%是民营企业。” 陈东浩说，目前全国31个省（区、市）均已印发减免上述地方税费政策操作文件，明确对增值税小规模纳税人按照50%的税额幅度顶格减征，最大限度减税让利。

——认真落实个人所得税专项附加扣除政策。自1月1日起，新个人所得税法开始全面实施。6项专项附加扣除政策正式落地，1—2月约4400万纳税人享受到该政策。提高“起征点”和实施专项附加扣除，约8400万纳税人无需再缴纳个人所得税。

——深化增值税改革。自4月1日起，将制造业等行业现行16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%，确保制造业等主要行业税负明显降低。进一步扩大进项税抵扣范围，并采取对生产、生活性服务业增加税收抵扣等配套措施，确保所有行业税负只减不增。试行期末留抵退税制度，对降低税率水平后纳税人的增量留抵税额按条件予以退还。

“一季度，全国税收收入同比增长5.4%，增幅同比回落11.9个百分点，相关税收增速继续放缓。特别是增值税、个人所得税、涉及小微企业税收等普惠性减税政策，效应持续显现。”李大伟说。

其中，国内增值税同比增长10.7%，增幅同比回落9.4个百分点；个人所得税同比下降29.7%，增幅同比回落50.4个百分点；关税同比下降6.8%，增幅同比回落13.1个百分点。此外，为促进外贸稳定增长，今年以来加快了出口退税进度，出口退税同比增长32%，增幅同比加快20.3个百分点。

一季度，全国非税收入同比增长11.8%，这会不会是税减下来了，费又增加了？

“一季度非税收入总体保持增长，并不是涉企收费增加了。涉及降费政策的有关收入，仍然呈继续下降态势。”李大伟解释说，非税收入中的国有资本经营收入、政府住房基金收入、国有资源（资产）有偿使用收入同比增加较多，三项合计拉高全国非税收入增幅10.3个百分点。这是各级财政部门主动挖潜，多渠道盘活各类资金和资产的重要举措，以平衡减税降费带来的财政收支矛盾。

与此同时，涉及降费政策的有关收入继续下降，反映出政策执行情况良好。一季度，教育费附加等专项收入同比下降0.8%，增幅同比回落14.3个百分点，其中，受小微企业普惠性税收减免政策的影响，教育费附加、地方教育附加收入增幅同比分别回落17.2个、22.4个百分点；行政事业性收费收入在去年同期大幅下降22.2%的基础上，今年一季度又下降0.1%。

降低政府性收费，今年也有不少举措：自7月1日起，减免不动产登记费；扩大减缴专利申请费、年费等的范围；降低因私普通护照等出入境证照、部分商标注册及电力、车联网等占用无线电频率收费标准；将国家重大水利工程建设基金和民航企业民航发展基金征收标准降低一半；至2024年底对中央所属企事业单位减半征收文化事业建设费，并授权各省（区、市）在50%幅度内对地方企事业单位和个人减征此项收费。

同时，对产教融合试点企业兴办职业教育符合条件的投资，落实按投资额30%抵免当年应缴教育费附加和地方教育附加。“此项政策已经国务院常务会议审议通过，目前我们正在抓紧制发操作文件。” 陈东浩说，这些政策措施的落实落地，将会进一步优化营商环境，激发市场活力，降低企业负担。

政府过紧日子，重点领域支出保障有力

1—3月累计，全国一般公共预算支出58629亿元，同比增长15%。从主要支出科目情况看，教育支出8522亿元，同比增长14%；科学技术支出1763亿元，同比增长26.5%；文化旅游体育与传媒支出716亿元，同比增长6.9%；社会保障和就业支出9903亿元，同比增长7.6%。

“积极的财政政策加力提效，一季度预算执行加快，重点领域支出得到较好保障，有利于财政资金更好发挥效益。”财政部预算司副司长郝磊介绍，全国人大审查批准2019年中央预算后，财政部及时将资金批复下达到中央部门和地方。截至3月底中央本级预算已批复下达33706亿元，占中央本级支出的95.2%。

预算资金批复加快，促进了财政资金使用效率提高。一季度，全国一般公共预算支出增幅比去年同期提高4.1个百分点，支出进度为24.9%，比去年同期加快0.6个百分点。较高的财政支出强度，为实施国家重大发展战略、推进重点领域改革、保障和改善民生等提供了有力的资金保障。

“一季度财政支出的一大特点，是有保有压。集中财力支持打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略、提高民生保障水平等，重点领域支出保持较快增长。”郝磊说，比如农林水支出增长14.6%，其中扶贫支出增长57.1%；节能环保支出增长30.6%，其中污染防治支出增长39.8%，自然生态保护支出增长50.1%；科学技术支出中的应用研究、技术研究与开发支出分别增长44.6%、22.2%。

在加大重点领域支出力度的同时，中央部门和地方大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出。目前来看，中央部门压减一般性支出比例超过5%，各地压减一般性支出力度也很大，有些地区也超过了5%。

今年地方政府债券发行节奏明显加快，郝磊介绍，目前，2019年全年新增地方政府债务限额3.08万亿元已全部下达，财政部已经要求各地加快发行和使用，主要用于在建项目和补短板。重点投向棚户区改造等保障性住房，铁路、公路、城镇公共基础设施，“三区三州”等重点地区脱贫攻坚，以及污染防治、乡村振兴、水利等领域重大公益性项目，对当前稳投资、促消费发挥了积极作用。

3月22日起，宁波、浙江、四川、陕西、山东、北京先后通过财政部政府债券发行系统，发行面向商业银行柜台市场的地方政府债券，个人和中小机构认购踊跃。

“通过商业银行柜台市场发行地方政府债券，是一项重要创新，有利于进一步拓宽发行渠道，丰富人民群众和中小机构投资品种选择。”李大伟表示，财政部将认真总结首批地方政府债券柜台发行情况，按照积极稳妥、分步推进的原则，继续组织有意愿的省市开展地方政府债券柜台发行业务。同时，进一步研究完善地方政府债券柜台发行定价机制，提高地方政府债券柜台发售额度，更好满足个人和中小机构投资者需求。

李丽辉

(责编：李楠桦、杨曦)