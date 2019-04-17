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开局平稳！一季度中国经济同比增长6.4%

2019年04月17日14:39  来源：新华网
 

新华社北京4月17日电（记者陈炜伟、王雨萧）国家统计局17日发布数据，初步核算，一季度国内生产总值213433亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，与上年四季度相比持平，比上年同期和全年分别回落0.4和0.2个百分点。

国家统计局新闻发言人毛盛勇当日在国新办发布会上介绍，总的来看，一季度国民经济继续运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，积极因素逐渐增多，为全年经济稳定健康发展打下良好基础。

从生产来看，一季度，全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，增速比上年四季度加快0.8个百分点。初步统计，3月份工业企业实现利润情况有所好转。一季度，全国服务业生产指数同比增长7.4%，增速比上年四季度加快0.2个百分点。

从需求来看，一季度，社会消费品零售总额同比增长8.3%，增速比1至2月份加快0.1个百分点，比上年同期回落1.5个百分点；全国固定资产投资同比增长6.3%，增速比1至2月份加快0.2个百分点，比上年同期回落1.2个百分点。

就业方面，统计显示，一季度，全国城镇新增就业人员324万人。3月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点；31个大城市城镇调查失业率为5.1%，比上月上升0.1个百分点。

此外，市场预期明显改善，发展信心有所增强。一季度消费者信心指数为124.6，比上年四季度提高3.2点。

“但也要看到，全球经济增长和国际贸易有所放缓，外部不确定性因素较多，国内结构性矛盾仍比较突出，改革发展任务艰巨，经济下行压力犹存。”毛盛勇说，下阶段，要坚持以供给侧结构性改革为主线，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，充分调动各方面积极性，狠抓各项政策落实落地，保持经济运行在合理区间，扎实推动经济迈向高质量发展。

(责编：冯粒、袁勃)
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