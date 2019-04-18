原标题：农业农村部：下半年猪价同比或涨七成

农业农村部新闻办公室4月17日召开新闻发布会。记者从发布会上了解到，下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%，创历史新高。此外，蒜价在下跌18个月后已连续上涨8个月，今后蒜价上涨空间有限。

生猪存栏同比降幅逐月扩大

农业农村部市场与信息化司司长唐珂说，自去年8月份非洲猪瘟疫情发生以来，生猪和能繁母猪的存栏同比降幅逐月扩大，据农业农村部对400个县定点监测，3月份生猪存栏环比下降1.2%，同比下降18.8%。能繁母猪存栏环比下降2.3%，同比下降21.0%。

“下降幅度还是很大的，同比降幅达到了近10年来最大值，特别是一些主产区减产幅度更大。”唐珂说，受产能调减的影响，一季度猪肉价格止跌反弹，3月份全国猪肉批发市场均价环比涨6.3%，同比高7.6%，生猪集贸市场均价环比涨14.3%，同比高20.5%，可以说上涨是比较明显的。

从后期走势看，二季度猪价有望保持波动上行走势，考虑到部分屠宰企业前期储备的冻猪肉陆续出库以及上半年季节性消费相对平稳等因素，猪价大幅上涨的空间不大。下半年随着生猪出栏量进一步下降，再加上下半年是节日需求的高峰，猪肉价有可能出现阶段性快速上涨。

“专家初步预计，下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%，创历史新高，养猪的盈利水平将持续向好。”唐珂建议，养殖场户在做好生物安全防控的前提下，适时补栏增养，争取更好的养殖效益，“这也是稳定猪肉价格走势、满足供应需求的一个建议措施”。

大蒜价格连续上涨8个月

唐珂介绍，蔬菜价格髙位震荡，一季度蔬菜价格呈现春节前季节性上涨、春节后高位震荡走势。根据往年规律，蔬莱价格往往“春节大涨，节后大跌”。受降温等不利天气条件影响，今年春节以后菜价未见明显回落，3月份28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.84元，较2月仅跌0.4%，同比上涨18.0%，处于近10年同期较高水平，仅次于2016年的历史峰值。

“为进一步加强小品种农产品市场监测，我们今年启动了大蒜调查监测工作，组织主产区、相关行业协会及科研单位共同成立工作团队，开展全产业链数据监测分析，以期引导市场健康运行。据监测，目前蒜价在下跌18个月后已连续上涨8个月，3月份全国大蒜批发均价每公斤6.16元，同比持平，一季度均价同比仍低11%，预计后市蒜价将保持上行。但由于当前大蒜库存量仍处于较高水平，蒜价上涨空间有限。”唐珂说。

■ 探访

商户：新蒜上市价格已回落

春节的时候我买大蒜一斤才3块多，没想到现在已经涨到6块多了。”市民陈女士感叹。昨日，记者走访新发地了解到，从3月份之后大蒜持续上涨，从每斤3元左右涨到现在的最高5.2元。不过随着新蒜开始大量上市，价格已开始出现回落，后续也不太可能上涨。

经历过2016年“蒜你狠”后，大蒜价格连续低迷了一年半，今年春节之后，价格又开始走高。新发地“大蒜大王”周景臣在北京新发地经营大蒜生意已经有20多年了，他表示，近期大蒜价格涨得快，春节过后，最高批发价每斤三块四五，一直小幅持续上涨。昨日，新发地老蒜批发价每斤4.8-5元，新蒜最高卖到5.2元。但这与“蒜你狠”还差很远，“那个时候大蒜批发价最高涨到了12元一斤。”

周景臣说，“从16日开始，大蒜价格就开始回落了，新蒜上市了，现在老蒜也开始抽水、长芽，口感和质量下降，卖不上价。”他表示，随着天气一天比一天暖，新蒜上市量也会增加，价格还会继续回落。（记者李玉坤）

(责编：蒋琪、杨曦)