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家电以旧换新拟重启 最高补贴13%

张钦

2019年04月18日08:15  来源：北京青年报
 
原标题：家电以旧换新拟重启 最高补贴13%

　　国家发改委近日下发关于征求对《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费及促进循环经济发展实施方案（2019－2020年）（征求意见稿）》意见的函。其中，拟开展家电“以旧换新”活动，同时对于低保户、深度贫困地区群众，可以不交旧产品，享受“以旧换新”补贴政策。

　　新一轮家电以旧换新

　　拟补贴13%

　　根据具体方案，鼓励消费者提前更新淘汰能耗高、安全性差的电冰箱（含冰柜）、洗衣机、空调、电视机、燃气热水器、电热水器、抽油烟机等家电产品。中央财政对购买国家能效2级以上、且获得3C认证的新型绿色、智能化家电产品给予不高于产品价格13%的补贴，单台上限800元。另外，为鼓励农村居民参与“以旧换新”活动，特别是对低保户、深度贫困地区群众，可以不交旧产品，享受“以旧换新”补贴政策。鼓励生产企业在国家补贴的基础上对消费者进一步让利。有条件的地方可对将旧家电赠与贫困地区的消费者给予适当奖励。

　　鼓励企业加大彩电等

　　新产品研制

　　另外方案还鼓励加快彩电等产品研发，鼓励企业加大彩电等新产品研制，加快突破超高清、柔性面板、新型背板等量产技术，加快超高清视频关键系统设备的产业化和推广应用，以产品创新带动更新消费；丰富数字创意内容和服务。丰富4K超高清视频内容，创新电视互动节目。全面实现彩电的网络化服务，加快推进彩电智能化应用，增强双向人机交互功能。

　　另外，我国还将进一步支持绿色智能家电发展，加大对节能、智能家电研发的支持力度，普及推广绿色节能技术，深化网络化、智能化技术在家电产品中的融合应用。鼓励开发基于物联网、人工智能技术的家电组合产品和一体化产品。鼓励有条件的地方，结合当地实际情况，出台支持消费者的购买节能、智能型家电产品的补贴优惠政策。

　　“10年内汽车报废”

　　更新为新能源车给予奖补

　　对于去年遭遇28年首次负增长的中国汽车市场，此份文件也提出了进一步扩大汽车等消费市场，深化供给侧结构性改革的内容。

　　据媒体报道，这其中涉及了增加车牌增量指标数量、加速新能源汽车发展、加速老旧汽车淘汰等措施。

　　据报道，征求意见稿计划研究制定促进老旧汽车更新政策，充分发挥中央财政大气污染防治专项资金作用，以奖补方法支持地方开展老旧柴油货车淘汰试点工作，推进高排放车辆更新升级。同时适当扩大奖补范围，对使用年限不超过10年的乘用车报废更新为节能环保或新能源汽车给予奖补，鼓励淘汰排放标准落后的车辆。

　　此外，征求意见稿还建议，深入推进城市服务领域用车更新消费；推进农村车辆消费升级；培育汽车特色消费市场；加快发展汽车租赁市场；优化汽车消费使用环境；加大汽车消费金融支持力度；完善鼓励汽车消费的税收机制等，多方面促进行业健康持续发展。

　　昨日，市场另有传闻称，发改委可能会继续出台新的政策促进新能源汽车行业的发展，例如限牌城市牌照大幅扩容，如扩容，增加部分几乎全给新能源；个别城市无车辆的家庭可直接买第一辆车等。针对此传闻，招商证券电新团队表示，部委尚未出台如此夸张的刺激政策，但不排除有“专家”提议。

　　北京青年报记者注意到，受到这一消息的影响，昨天股市上的汽车板块整体大幅上涨7.54%，新能源汽车板块也上涨4.36%。从个股来看，包括长城汽车、中通汽车、众泰汽车、一汽夏利、力帆股份、北汽蓝谷、一汽轿车、亚星客车、比亚迪、东风汽车等汽车股都出现涨停。（记者 张钦）

(责编：蒋琪、杨曦)
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