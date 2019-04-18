原标题：年轻人为何不愿睡觉？拖延时间主要用于玩手机追剧

晚安，可能是最情意绵绵的词语之一。我们常常对好朋友、亲人、爱人说出这两个字，像是人生旅途中与他们又一天的告别，然后缓缓沉入梦神的怀抱中。

但是，对这届年轻人来说，说了晚安之后，睡觉是不可能睡觉的，“这辈子”都不可能老老实实去睡觉的。

这两天，“95后说完晚安在干吗”的话题登上了微博热搜榜。网友的一致答案是：反正不是睡觉。道晚安以后，很多人只是进入了独自享受的夜生活。正如网友所说：“晚安的意思就是‘我今天打烊了’，只是不对外营业了而已，跟睡不睡觉没关系。”晚安对于今天的年轻人来说，不再是睡前与亲友的告别，他们躲在自己的小世界里不愿进入梦乡，直到夜色更浓，才依依不舍地缓缓睡去。

年轻人睡得越来越晚，也与宏观统计结果相符。《2019国民健康洞察报告》指出，75%的90后晚上11点后才入睡，中国睡眠研究会在2017年发布的《2017中国青年睡眠现状报告》也发现，六成以上的受访者不愿意规律作息，而是东翻西看，拖延入睡的时间，迟迟不肯送走这一天。而拖延的时间，主要用于玩手机，追剧和购物。还有媒体报道，凌晨0时到2时，90后、95后网购下单的比例特别高。

频繁拖延入睡时间，影响了这届年轻人的身体与心理健康。有研究指出，睡眠不足会导致神经损伤、免疫力下降甚至许多重大致死性疾病，青年中普遍的焦虑与忧郁也与睡眠匮乏有密切联系。难怪爸妈总会唠唠叨叨地说这些年轻人，你们现在年轻，仗着身体好能熬夜，等你们老了，就知道熬夜的危害了。

95后真的不懂熬夜的危害吗？当然不是，否则就没有“朋克养生”的说法，敷着面膜刷视频、泡着枸杞熬着夜都是他们的常规操作。即使清醒地知道睡眠拖延的危害，年轻人宁愿用各种“朋克”的方式缓和，也不愿听从睡眠的呼唤，依然义无反顾地黑着眼眶熬着夜。

这也让人联想到从古希腊时期就让许多哲人困惑的问题：为什么人类会无法做到那些明知道是对自己有利的事？

观察晚安之后的夜生活，我们或许可以揭开其中的秘密：年轻人熬夜不仅归因于“拖延症”，还是为了在嘈杂纷扰的日常生活中，夺回一点专属于自己的时间。

“我们本不愿入世，因而和人世的关系只好有时隔断才可忍受。”弗洛伊德对睡眠意义的断言，现在却能讽刺地用来概括今天年轻人拒绝入睡的原因。与传统派对型的夜生活不同，很多年轻人在夜生活中追求与自己单独相处。在信息社会中，“独处”这种状态已经相当难得，工作、学业与亲密关系，渗透入个人生活的边边角角与分分秒秒。

以前，工作时间与休息时间的区隔，能让年轻人从职场与工作压力中逃离，得到一丝喘息。而现在，工作时间与休息时间的界限越来越模糊。且不论“996工作制”，即使正常下班以后，工作群里源源不断的“@所有人，收到请回复”的信息似乎提醒疲惫的年轻人，即使在夜里，即使安坐家中，你也始终无法享受独处。

人与人的亲密关系在信息社会也变得更黏稠，网络与手机让彼此时间绵密地交错在一起，总有一双双看不见的眼睛在“监视”彼此的生活。亲密伴侣要求的陪伴义务，与信息社会技术的结合，更缩短了他们为数不多的独处休息时间。年轻人时时刻刻都得警惕伴侣发来的信息“在干吗？”如果没有及时回复，又会引起无尽的猜疑、指责与争吵。有网友感叹：“我说了晚安就会去打游戏，一直到凌晨，因为女朋友一直不想我打。”哪怕是单独相处的时刻，手机的一阵阵震动也会提醒你，你始终处于与他人的互动交流中，依然负有某种义务。

因此，只有在静谧的夜里，完成互道晚安这道对日常生活的告别仪式后，年轻人才能摆脱社会对个人生活的渗透，为自己的心灵争得一丝宁静的独处时间。哪怕是看视频、独自购物甚至是百无聊赖地在网上游荡，都是重新实践梭罗的经验：人需要独处来补偿与他人相处的时间。

一个不睡觉的世界是怎么样的？美国当代著名艺术史学家乔纳森·克拉里曾经叩问这个时代，他忧心的正是年轻人逐渐推迟的睡眠时间。热搜上“95后说完晚安在干吗”正应和了这个问题，当代年轻人同样需要让心灵休息的独处时间。他们道完“晚安”之后的独处，并非对身体毫无意义的自戕，而是对忙碌生活节奏最温柔的抵抗。

(责编：蒋琪、杨曦)