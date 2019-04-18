3月份工业增加值增速创57个月新高 三大行业数据全面恢复

国家统计局发布的数据显示，2019年3月份，规模以上工业增加值同比实际增长8.5%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比1月份至2月份加快3.2个百分点，创2014年7月份以来新高。从环比看，3月份规模以上工业增加值比上月增长1%。一季度，规模以上工业增加值同比增长6.5%。
国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，从数据来看，政策效应在累积显现。去年四季度连续推出一系列“六稳”政策。今年年初，一系列扩大有效投资、扩大居民消费的政策不断推出，政府工作报告减税降费政策不断落地，包括中美经贸磋商也释放出不少积极信号。在政策效应带动下，企业预期、市场预期和信心在增强。此外，还有工业领域的重要因素，增值税率下调。
中国民生银行首席研究员温彬告诉《证券日报》记者，3月份全国规模以上工业增加值同比增速超预期回升，与PMI大幅回升相互印证。随着天气回暖，叠加今年春节较去年早12天，节日效应对3月份的影响减小，工业生产较去年加快。随着PPI回升，钢材、水泥等工业生产材料价格上涨亦形成一定贡献。从结构上看，三大行业数据全面恢复，采矿业增加值同比增速为4.6%，创下2015年8月份以来的月度新高；制造业增加值同比增速为9%，创下2014年10月份以来的月度新高；公用事业增加值同比增速7.7%，显著高于历年同期水平。
摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊在接受《证券日报》记者采访时表示，在春节假期结束后，工业生产上涨3.2个百分点至8.5%，高技术产业占比提高，上游采矿业和下游传统制造生产迅速增长。一方面，随着企业复工的加快，六大发电集团日均耗煤量由负转正，重点企业粗钢产量维持高位，工业生产提速；另一方面，工业产销率和出口交货值均明显增加，需求的提振也带动了生产的增长。在货币传导机制改善和需求小幅回暖的情况下，未来企业扩张动能或继续抬升。
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