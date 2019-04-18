原标题：城市住宅用地将分五类供应 落实主管部门主体责任

自然资源部17日发布通知，要求地级以上城市、地州盟所在地和百万人口以上县(县级市)对住宅用地根据调控目标分类供应。

所谓分类供应，就是根据商品住房库存消化周期，结合本地土地市场实际，在上年住宅用地供应分类调控目标基础上，调整确定2019年住宅用地供应。调控目标分为“五类”，分别为显著增加、增加、持平、适当减少、减少直至暂停。

其中，消化周期在36个月以上的，应停止供地；36个月至18个月的，要适当减少供地；18个月至12个月的，维持供地持平水平；12个月至6个月的，要增加供地；6个月以下的，要显著增加并加快供地。

通知强调，有关自然资源主管部门要对相关数据认真核对、严格把关，确保数据的客观性、真实性和有效性，保障调控措施的针对性和准确性。要严格落实市县自然资源主管部门主体责任，做好土地供应管理。

(责编：杨曦、蒋琪)