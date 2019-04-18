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一季度多项宏观数据超预期 经济企稳信号强烈

班娟娟

2019年04月18日08:17  来源：经济参考报
 
原标题：一季度多项宏观数据超预期 经济企稳信号强烈

　　中国经济一季度成绩单17日出炉。首季经济“开门红”，多项宏观数据超预期。国内生产总值(GDP)同比增长6.4%，工业、消费、投资、进出口增速加快，回暖迹象显著。市场预期和信心也在增强。一些国际机构、国际投行上调对中国经济增长预期。

　　业内指出，“六稳”、逆周期调节等政策已显效。不过，我国经济下行压力仍大，包括货币和财政政策在内的更多提振实体经济举措还在路上，金融支持实体经济力度或加大，增值税率下调配套细则出台在即，5月1日社保费率下调将落地，随着二季度政策效应逐渐显现，中国经济企稳信号将更加强烈。

　　国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇在国新办新闻发布会上表示，一季度国民经济开局平稳，积极因素逐渐增多。国内生产总值213433亿元，同比增长6.4%。“GDP增速明显好于市场预期，市场预测有的是6.2%，有的是6.3%。”毛盛勇说。

　　事实上，一季度不少宏观数据均超市场预期。工业方面，规模以上工业增加值同比增长6.5%，比上年四季度加快0.8个百分点。“3月份，规模以上工业增加值同比增长8.5%，比1-2月份飙涨3.2个百分点，是66个月以来最高的。制造业的表现比很多人想象的要好。”民建中央经济委员会副主任马光远表示。

　　“今年一季度，三驾马车即消费、投资、外需都不同程度的表现得比较好。”毛盛勇说。一季度社会消费品零售总额同比增长8.3%，增速比1-2月份加快0.1个百分点。全国固定资产投资(不含农户)增长6.3%，增速比1-2月份加快0.2个百分点。货物进出口总额增长3.7%，增速比1-2月份加快3.0个百分点。

　　对于宏观数据超预期原因，毛盛勇称，政策效应在累积显现，特别是去年四季度以来，“六稳”政策、扩大有效投资、扩大居民消费政策、逆周期调节政策陆续推出，更大规模、更大力度的减税降费政策不断落地。

　　“得益于稳增长背景下财政加快发力，以及流动性充裕和风险偏好回升驱动，基建投资和房地产投资增速双双回升，对经济回升构成支持。”厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远对记者表示。

　　“很多政策都在发力。”马光远说，货币政策支持实体经济的力度在加大，3月M2货币供应同比增长8.6%，创13个月新高；社会融资规模增量2.86万亿，比上年同期多1.28万亿元。财政政策方面，2万亿减税计划正在执行，4月1日下调增值税。

　　政策效应带动下，市场预期明显改善，发展信心也在增强。这从一些先行指标可以看出来：3月制造业采购经理指数(PMI)为50.5%，连续3个月低于临界点后重回扩张区间；5个分类指数全部回升，其中生产指数、新订单指数分别回升3.2和1.0个百分点。一季度消费者信心指数为124.6，比上年四季度提高3.2个百分点。

　　外界对中国经济的预期也在好转。国际货币基金组织(IMF)日前将中国今年经济增速预期从6.2%调高到6.3%;一些国际投行也纷纷上调对中国经济增速预期。

　　林致远表示，2019年中国经济超预期平稳开局，同时经济结构继续优化，一季度全国工业产能利用率提升至2013年以来的次高点。高技术制造业投资同比增长11.4%，增速比全部投资快5.1个百分点；高技术服务业投资同比增长19.3%，比全部投资快13个百分点。

　　不容忽视的是，中国经济下行压力依然存在。“外部不确定性因素和内部结构性矛盾依然较多，实体经济还面临着成本上升、盈利能力下降等一些矛盾和困难。”毛盛勇说。

　　更多提振实体经济的政策还在路上。“下一步很多政策会更加落实落地、见效显效。”毛盛勇说，增值税率下调政策配套细则会很快出来。5月1日，社保费率企业上缴比率下调也要落地，一系列政策真刀真枪落实落地，减轻企业负担，有利于企业扩大投资、增加生产。17日召开的国务院常务会也确定进一步降低小微企业融资成本的措施，加大金融对实体经济的支持。

　　林致远认为，中国经济已经边际企稳，呈现出很强韧性。未来多项改革有望加速落地，如推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，深化医疗卫生体制改革，推进电力、电信、天然气、石油等自然垄断领域价格改革等。“这些举措将与大规模减税降费政策一起，在中国内外部环境持续改善的情况下，推动中国经济不断向高质量发展。”林致远说。

(责编：杨曦、蒋琪)
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