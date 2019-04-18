原标题：人民日报：以规则意识保护知识产权

当保护知识产权逐渐成共识，大家的争论不是需不需要保护，而是如何保护；不是图片能不能收费，而在于如何收费

尊重著作权，并不意味着要纵容不合规的经营方式；追问经营方式的问题，也不能走到另一个极端，损害保护知识产权的社会共识

近日，首张黑洞照片的版权问题引发社会关注。

这张图片的版权本无争议，是明确归属于欧洲南方天文台。问题在于：图片发出不久后，国内图片平台视觉中国很快将此图列为“版权所有”编辑图片，企业相关负责人公开回复商业使用需付费。这显然与版权属于欧洲南方天文台且只要注明出处就可使用的声明相冲突。有媒体发现，视觉中国网站的另一些图片版权也存在争议。对此，天津网信办成立工作督导组进驻视觉中国网站，国家版权局也表示“各图片公司要健全版权管理机制”，体现出规范市场秩序、保护知识产权的态度和立场。

尊重原创和版权，这是现代社会的基本共识。一些公司经营模式的问题，也不能否定第三方平台在保护知识产权、捍卫创作者权益中的积极作用。这里有两层意思。第一层意思在于，尊重版权是有价值的。经济学常识告诉我们，免费的可能是最贵的，免费往往导致无人创作与生产。知识产权制度的核心要义正是通过保护创作推动智力产品生产的可持续。第二层意思在于，付费平台是有价值的。通过中间商撮合交易，可以同时激发需求与供给，降低市场交易成本。事实上，今天习惯于为电子书付费，在音乐网站、视频网站充值会员的年轻人越来越多，这本身是对付费商业模式的认可。因此，当保护知识产权逐渐成共识，大家的争论不是需不需要保护，而是如何保护；不是图片能不能收费，而在于如何收费。

换句话说，版权意识要以规则意识为支撑。这里规则首先是法律规则。比如有些平台，图片并未经作者授权就上传了，甚至有的侵犯肖像权，这其实是打着版权旗号侵犯版权。其次是商业规则。交易市场明码标价、公平公正是底线要求，如果是根据使用者公司大小、身份高低量身定价、事后抬价，显然有“钓鱼”之嫌。对此，国家版权局也专门强调图片公司要“规范版权运营，合法合理维权，不得滥用权利”。说到底，目的不能为手段辩护，我们需要用合法合规的方式来保护知识产权。

尊重著作权，并不意味着要纵容不合规的经营方式；追问经营方式的问题，也不能走到另一个极端，损害保护知识产权的社会共识。没有一个良性的版权市场，不会有版权事业的长足发展，这需要多方搭台。面对创作者希望作品被完好保护、使用者倾向“拿来就用”的落差，行业龙头平台既要在提升付费意识上下功夫，更要在树立规则意识上带好头，推动行业风气好转。同样的，面对平台方与使用者之间的张力，社会也在呼唤相关部门更好厘定规则、解决纠纷。这也是为什么，当国家版权局表示将“进一步规范图片市场版权秩序”时，获得了一片叫好声。

这些年来，中国对于知识产权的保护成绩斐然，知识产权被视为“完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励”，这是全社会共同努力推进的结果。从一年154.2万件发明专利申请量，到全社会高度关注一张网络图片的版权，这本身就是社会不断前进的证明。也正是在这个意义上，人们聚焦一张图片的使用，不是要退回到不顾知识产权的盗版、山寨，而是为了凝聚共识、推动相关制度与规则的完善，是为了更好地保护知识产权。我们有理由相信，那张动用全球8座射电望远镜、抓住一年中10天观测窗口的黑洞图片因历史第一而“价值连城”，而由此引发的知识产权大讨论与产权保护意识的提升，同样将产生不菲的社会价值。

(责编：杨曦、蒋琪)