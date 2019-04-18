原标题：建设用地审批和乡村建设规划许可同步办理

本报北京4月17日电 (记者杜鑫)自然资源部近日起草了《关于推进建设用地审批和城乡规划许可“多审合一”改革的通知（征求意见稿）》(以下简称《征求意见稿》)，今天起至5月2日公开征求社会各界意见。

自然资源部表示，由于国土资源和城乡规划在机构改革前分别由两个部门管理，实践中存在部门分头审批、内容重复审查、审查环节多、办理周期长、当事人多头申请和反复提交报件材料等堵点和难点。机构改革后，国土资源和城乡规划管理职责整合到自然资源部门，有必要推进建设用地审批和城乡规划许可的“多审合一、多证合一”改革。 《征求意见稿》明确，“多审合一”改革的主要内容，包括整合建设项目用地预审和规划选址，统筹建设用地供应管理和建设用地规划许可，优化建设工程规划许可，加强乡村建设规划许可，推进多验合一、多测合一。

《征求意见稿》明确，结合村庄规划的编制和实施，同步办理建设用地审批和乡村建设规划许可。

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