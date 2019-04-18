楼市库存跌至61个月最低 消化周期超三年将停止供地

近日，自然资源部下发通知要求，做好2019年住宅用地“五类”调控目标制定实施工作。
通知要求，地级以上城市、地州盟所在地和百万人口以上县(县级市)，根据商品住房库存消化周期(截至2019年3月)，结合本地土地市场实际，切实优化住宅用地供应，实施差别化调控政策，在上年住宅用地供应分类调控目标基础上，调整确定2019年住宅用地供应“五类”(显著增加、增加、持平、适当减少、减少直至暂停)调控目标。其中，消化周期在36个月以上的，应停止供地；36个月至18个月的，要适当减少供地；18个月至12个月的，维持供地持平水平；12个月至6个月的，要增加供地；6个月以下的，要显著增加并加快供地。
昨日，中原地产首席分析师张大伟在接受《证券日报》记者采访时表示，自然资源部此次重申针对土地供应的调控措施，主要与目前全国库存不均衡有关。
来自国家统计局的数据显示，截至3月末，全国商品房待售面积51646万平方米，环比2月末减少605万平方米，库存数据创近61个月(自2014年2月末以来)的最低。
张大伟称，对于大部分城市来说，目前确实需要增加土地供应。
通知强调落实住宅用地“五类”调控目标，是自然资源主管部门坚决落实党和国家重大决策部署的重要体现。有关自然资源主管部门要对相关数据认真核对、严格把关，确保数据的客观性、真实性和有效性，保障调控措施的针对性和准确性。要严格落实市县自然资源主管部门主体责任，做好土地供应管理工作。
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