原标题：新消费方兴未艾 消费升级巨大潜力亟待挖掘

2019年一季度，社会消费品零售总额90275亿元，同比增长9.8%，增速比1-2月份加快0.1个百分点。实际上，在过去的2018年，我国居民人均消费支出同比增长8.4%，消费已连续5年成为经济增长的第一引擎。这不仅体现在规模上，而且体现在结构上——新消费不断壮大。我们注意到，刚刚公布的2019年一季度经济数据中，非实物商品网上零售额4751亿元，增长38.7%。如今的“买感受，买体验，买心理慰藉”“花钱求夸奖”“代吃代喝”等新消费观念、新消费模式正在成为百姓的日常，引领经济转型。

随着我国经济发展和居民收入水平的提高，越来越多的消费者开始转变消费观念，追求更高品质的生活成了新的消费趋势。消费需求不再局限于以往的物质层面，消费理念正从“越便宜越好”转变为“满足自身情感需求”，并且购物时不再单纯注重奢侈品品牌，转而偏向于高性价比、高质量的商品。消费者普遍愿意为非实物商品以及服务体验花费更多，而个性化定制体验和绿色环保也成为新消费时代下人们更加认同的消费理念。

我们应当看到，新消费观念的日趋多元化，离不开顺应消费需求新变化、多渠道增加优质产品和服务的供给侧结构性改革。再有，技术的升级和场景的颠覆，亦是新消费崛起的助推力，物联网、云计算、大数据、人工智能等前沿信息技术让新的消费需求变为可能，电子商务、智慧物流、智能供应、互联网金融等新经济业态，共同推动着新消费需求的发展壮大。

这些年，我国在扩大消费规模、提高消费水平、改善消费结构等方面的改革成绩有目共睹。随着新消费时代的到来，新的消费观念冲击着传统的消费观念，新消费人群拥有更为强大的消费力，将会推动发展形成潜力巨大的新兴市场。普通百姓为改善生活品质而自主产生的新消费，对经济增长的拉动作用在逐步显现，并且随着时间推移，这一正向拉动效应也在逐步放大。传统的消费市场已无法满足这些新消费用户群体的需求，高品质商品和服务的有效供给仍显不足，增强消费对经济发展的基础作用，仍然任重道远。

因此，要充分发挥消费在经济运行中的“引擎”作用，抓住消费升级的重要机遇，充分释放消费需求的活力与动力，除了依靠消费观念的转变和市场规模的扩大，更需要从强调“扩大内需”向“供需两端发力”转变，继续探索供给模式变革，加强科技创新升级。对于国内供不应求的产品和服务，要努力提高创新效率、降低创新成本，建立以新消费需求为导向的产业促进机制。对于高投资等模式下形成的低端、无效供给，则应尽快淘汰落后产能，加快改造传统产业，为新的产业发展腾挪空间和资源，推动产业升级。

总之，我国的新消费方兴未艾，消费结构升级潜力巨大。要进一步促进消费升级，就要深入推进供给侧结构性改革，持续激发创新发展潜能，形成消费结构升级、产业优化与创新驱动相结合的高质量发展路径，从而为我国经济平稳运行提供持续有力支撑，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

(责编：杨曦、仝宗莉)