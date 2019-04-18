原标题：北京去年为农民工追发工资近1.4亿元

本报讯（记者甘皙）2018年，北京市劳动保障监察机构查处违法案件1.94万件，其中，查处拖欠农民工工资案件0.53万件，为1.76万名农民工追发工资1.39亿元，实现欠薪案件数、涉案人数、涉案金额“三下降”，政府投资项目“零拖欠”，有力维护了劳动者的合法权益。

据了解，2018年以来，北京市以使用农民工密集的工程建设领域为重点，形成了“1+4+N”的制度保障体系。先后实施18个配套文件，规范了企业主体责任、工资保证金（保函）、工资专用账户管理、按月足额支付等制度，治欠保支工作进入常态化、制度化、长效化。同时还规定，对于工程款未及时到位、未结算的项目，建设方要拿出未支付工程款档期额度一定比例的备用金，作为兜底性保障措施。目前，北京以未支付档期的25%作为农民工工资备用金，成为全国范围内最具体、全面、细化的地方标准，打通了工程建设领域监管“最后一公里”。截至2018年底，北京市落实农民工工资支付专用账户、委托总包通过专用账户代发工资覆盖率，均达80%以上，所有在建政府投资工程项目100%实现了按月足额支付。

去年，北京市还创造性地推出了以银行保函替代现金方式缴纳保证金的办法，在全国率先建立农民工工资保函制度，对于三年内无拖欠工资行为的优质信用企业还可以免办保函。用银行保函的方式取代原来以现金缴存农民工工资保证金，有效保障了农民工工资支付。目前，农民工工资保函已经覆盖全市所有在建施工项目，并盘活了自2008年以来缴存的沉淀资金17.5亿元。

此外，为提升治理效能，北京市建立了覆盖全市的监控网络体系，将劳动保障监察网格与社会治理网格并网，划分为2945个网格，配备劳动保障监察专（兼）职协管员3065名，完成对22.6万户用人单位基础信息采集，建立了完整的欠薪预警系统。此外，打破了劳动者维权的地域性限制，劳动者维权实现全市“一点投诉举报、全网联动处理”，京津冀劳动监察案件实现“一点投诉、三地联动处理”，还可以通过12345、12333热线电话，微信、微博等渠道进行维权，劳动者法律咨询、维权路径实现全天候。

下一步，北京市各级劳动保障监察机构将加强隐患排查，完善应急处置机制，同时与各相关部门加强配合，全力做好治欠保支各项工作，实施好“黑名单”制度和联合惩戒机制，确保重大工程尤其是政府投资项目一律不出现欠薪问题，确保到2020年实现基本无拖欠工资目标。

(责编：蒋琪、仝宗莉)