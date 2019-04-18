原标题：公司出纳沉迷赌博 8年侵占公司资金超亿元

卢志坚 陈雅

八年时间，犯罪嫌疑人从公司“掏走”近亿元资金，用于赌博挥霍，这笔资金相当于公司三年利润。日前，江苏省常熟市检察院以涉嫌职务侵占罪对犯罪嫌疑人褚建作出批准逮捕决定。

“励志”小伙的“开挂”人生

2008年，褚建进入常熟一家热电公司担任出纳。刚进入公司的褚建踏实肯干，经常主动承担工作，同事对他评价最多的词是踏实、认真、勤奋。在同事眼中，他还是个能力强、有想法的人。平时，同事们聚在一起讨论工作，褚建都有自己的观点和分析，思路清晰。公司从财务主管到公司领导都十分信任他，渐渐地，领导将许多重要工作都交给他。

2011年，褚建所在的财务部门新来了一位财务经理，得知褚建是“得力干将”，更是大胆放心地把与银行对接的相关工作悉数交给他负责。工作做得越来越得心应手的褚建，业余时间经营起饭店、二手车等生意。

“他这个人上进心十足，能力也强，不甘心只在单位上上班过安逸日子的，工作之余做做生意也是意料之中的事。”得知他做生意，大家并不感到惊讶。

褚建生意越做越大，摇身一变成了当地小有名气的“土豪”，成了酒吧、夜总会等高档娱乐场所的常客，出行有司机接送，宾利、玛莎拉蒂等高档轿车轮换着开。公司出纳的工作，褚建依然干得十分认真，没有丝毫懈怠。同事们经常打趣他，“褚哥，生意都做这么大，这点工资你哪还看得上，不如直接辞职算了！”褚建则表示，父母希望他有一份稳定的工作，毕竟做生意总是有风险的，有份工作保障，父母的心里也就踏实了。褚建的这个解释在同事们看来合情合理，还直夸他孝顺。

为筹赌资将手伸向公司资金

然而，此时大家并不知道，老实上进形象、“土豪”身份，都是褚建有意为之。实际上，刚进公司工作没多久，觉得生活空虚无聊的褚建就与赌博结下了“不解之缘”，从“小来来”到“进赌场”，他如同着了魔一般越陷越深。澳门、越南、缅甸、韩国济州岛等境外赌场，褚建都是熟门熟路，每次输起来少则几十万多则上百万，而他经常“通宵达旦赌、两手空空归”，赌得忘乎所以。2018年，褚建变得愈加疯狂，仅仅在澳门赌博的次数就高达50次，最大一次输赢近300万元。

钱像水一样往外流，这对于褚建来说根本无法承受。由于对公司的财务流程了如指掌，又深得领导信任，“聪明”的他开始动起了歪脑筋，而赌徒心理彻底攻陷了他的内心防线，他利用自己财务出纳的职务便利，将手伸向了公司账户上的资金。随着第一笔资金成功转到个人银行账户，从此，赌博就有了源源不断的资本。

事情败露仓皇出逃

为了满足自己愈加疯狂的赌欲，褚建不断增加转移公司资金的频率和金额，从最初的几万元到几十万元再到百万元，最大一笔竟达到400万元。自2010年下半年开始的八年间，褚建多次利用职务便利转移公司资金，并通过伪造公司银行账户流水单等财务凭证来抹平财务账目，规避公司财务部门每月一次的专项检查，在不知不觉间将公司近亿元的资金非法侵吞。

长达八年的时间里，褚建为何能够轻而易举拿走公司近亿元的资金而不曾败露？原来，褚建平时在公司极尽所能收买人心，工作看似努力不说，对财务经理等管理层人员更是殷勤讨好，这使得公司管理层对其充分信任，而且账目都做得十分漂亮，公司简单的例行检查也就难以发现问题。

而褚建刻意制造的虚假“土豪”形象，让他能够更加顺利地掩人耳目。公司所有人都知道褚建在外经营生意，平时他用度阔绰实属正常，也就不会引起过多的怀疑。事实上，沉迷于赌博的褚建根本就无心好好经营生意，不仅没赚到钱，反而亏损了三四百万元，这个窟窿也是用公司的资金填补的。

2018年12月，原本应有近亿元在账的公司银行账户已几乎被褚建掏空，而此时，公司有一笔即将到期的4000万元贷款需要归还。褚建发现，再也无法通过做假账逃避公司检查了，眼见事情即将败露，只好仓皇出逃。

嫌疑人归案

公司负责人很快发现公司账户上的近亿元资金不翼而飞，联系褚建，发现他已经不知所踪。意识到事态严重，公司立即到公安机关报案，公安机关迅速立案侦查。

经过大量调查，公安机关发现褚建有重大作案嫌疑。而此时，警方获知褚建已经潜逃至云南边境，很有可能已经偷渡出境。为迅速缉拿嫌疑人，常熟市公安局迅速抽调警力组成追逃工作小组。

历时半个多月的追逃，2019年1月10日，褚建在境外被抓获。12日晚，常熟警方将犯罪嫌疑人褚建羁押回常熟。到案后，褚建对自己的犯罪事实供认不讳。

弥补公司管理漏洞刻不容缓

本案涉案金额大、作案时间跨度久，且褚建自身具有多份兼职及多项投资，资金流向十分复杂。为全面审查案件证据，确定企业损失金额，承办检察官深入核实在案证据，每一份证据的审查都慎之又慎，每一笔资金的核对都细之又细。经审查，发现褚建侵占金额可能超过1亿元，该院立即建议被害单位开展全面审计，以精准指控犯罪。

巨额的资金流失将对企业的发展造成不可逆转的影响，为了能够最大限度保障被害企业的经济利益，该院积极组织侦查部门开展追赃工作。截至目前，褚建名下车辆、房产均已被查封扣押。

案件的发生，也暴露了被害企业在管理上存在的漏洞。为此，常熟市检察院对被害企业在人员管理、财务监管、外部审计等方面提出检察建议。该院后续还将走进被害企业，开展关于民营企业刑事犯罪风险与防范专题讲座，为被害企业提示潜在法律风险。

(责编：李楠桦、仝宗莉)