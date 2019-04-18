原标题：广州积分制入户名单公布 7000人获入户资格

本报讯（记者叶小钟 实习生刘晓青 通讯员陈晓利）4月11日，2018年度广州市积分制入户名单确定，7000人最终获得入户广州资格，最高积分是292分，最低积分是169分，在广州缴纳社会医疗保险的时间最高为199个月。申请随迁人员10095位，共有17095人将入户广州。

据悉，去年是广州市积分制入户实施“大积分”的第一年，根据《广州市积分制服务管理规定（试行）》及实施细则，广州市来穗人员服务管理局统筹协调市公安局、人力资源和社会保障局等职能部门，使用同一积分指标体系，统一操作流程，实行“一网式”服务。

来穗人员是广州经济社会发展的重要人力资源，目标群体大、社会关注度高，广州市委、市政府一直高度重视。制定实施《广州市来穗人员积分制服务管理规定（试行）》及实施细则，是广州市落实《国家新型城镇化综合试点方案》和《广东省关于进一步推进户籍制度改革的实施意见》，建立“以居住证为载体、以积分制为办法”公共服务提供机制、关爱来穗人员的惠民举措。

据统计，2018年积分入户人员有以下特点：一是在广州就业或创业时间长，地源分布广。二是广泛参与社会公益服务，超九成在技术能力上获得加分。三是年轻人占主导，逾九成拥有大专以上学历。

(责编：蒋琪、仝宗莉)