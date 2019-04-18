互联网家装光环不再  倒卖流量模式难以为继

■本报记者 贺 骏
曾被视为风口之一的互联网家装，正面临着与线下传统家装同样的痛点——持续不断的投诉正在消减消费者对于“线上”的信心。
日前，有媒体梳理发现，在几大知名的消费者服务平台上，均有不少消费者对互联网家装平台表示不满，投诉点主要集中在加盟的装修公司不按合同要求装修、漏项增项、偷换建材、层层转包、工程延期、推卸责任等方面。比如，来自深圳的刘女士就在“黑猫投诉”和微博上同时发文，称于2017年8月在土巴兔平台签订合同装修房子，但是出现了诸多问题且难以解决。
公开信息显示，在资本市场上，土巴兔提交的赴港上市申请目前已经失效，去年7月份上市齐家网股价长期处于破发状态。在业界看来，这固然与资本市场的寒冬有关，但一定程度上也说明，市场认为，互联网家装模式的“颠覆性”并不是那么强。
对此，知名房地产律师李洪云指出，互联网家装模式的优点在于：一是信息充足，可以快速比较多家公司，一站式选择装修公司和家居材料，比较方便节省时间；二是装修平台提供预算的计算方式，可以更清晰的知道预算；三是对于工程进度和付款时间更清晰，有的平台还实行尾款在一定期限内的监管。
不过，李洪云也指出，互联网家装模式也有三大弊端：一是业主无法看到装修实例，只能看到图片，装修材料的质量在订购之前是看不到实物的；二是不便于业主与装修公司协商与修改合同条款；三是装饰装修承包人诚信缺失，发生纠纷后，装修公司与平台互相推卸责任。
诸多案例显示，一旦发生纠纷，互联网家装平台与装修公司的推诿扯皮，使得消费者无所适从。苹果装饰、泥巴公社的跑路，就是前车之鉴。
对此，有业内人士指出，互联网家装平台并没有解决家装行业的痛点，只是将家装行业与消费者之间的流程和环节从线下转移到了线上。当消费者不再满足于获取家装产品和服务在渠道上的改变时，互联网家装能够给人们体验升级就相当有限了。
在业界看来，在新零售时代，现有的互联网家装平台应该更深的介入上下游产业链，而不是长期停留在倒卖流量上。只有真正解决传统家装无法破解的痛点和难题，才能获得用户和资本市场的认可。
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