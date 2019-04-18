原标题：小红书陷烟草营销风波 紧急下线相关内容

■本报记者 刘斯会

小红书最近可谓麻烦不断，早先，“种草笔记”涉嫌造假登上热搜榜，日前，小红书又被媒体曝光APP平台出现9.5万篇烟草软文，接二连三的负面消息将小红书推上了舆论风口。

对于平台上出现国家明令禁止的互联网烟草广告，小红书有关负责人在回应《证券日报》记者时表示，小红书反对任何形式来传播烟草，现在正在核查所有相关信息，下线了所有提及烟草的笔记。“我们还会采取一些措施来引导，比如上线关于戒烟的话题盒，鼓励和引导戒烟的生活方式。”

涉嫌发布烟草软文

根据小红书提供的数据显示，平台每个月产生1.5亿的关注，1.7亿的笔记点赞，以及2亿次的笔记收藏。小红书表示，平台不但为用户提供资讯价值，更为用户积累社交资本提供了场所。目前，小红书用户的兴趣和需求也早已摆脱单一的电商场景，任何社会热点都能得以曝光，得到用户的讨论与分享。

不过，如何保证这些笔记内容的合规却是一个难题。

4月15日，北京疾控中心发布的2018年中国互联网影响数据监测结果显示，青少年用户众多、监管相对缺位的互联网平台，成为烟草营销的重灾区。此外，在一些以“发现美好生活”为口号的“种草”性质的生活方式分享APP中，也出现了大量针对女性的烟草营销信息。

有媒体报道称，仅在“小红书”一款APP上，与“烟”相关的营销信息就多达9万余条，这些信息多以“测评”“种草”等软文的方式展开，吸引了大量读者关注。

而《互联网广告管理暂行办法》中明确规定，禁止利用互联网发布烟草广告。但随着互联网行业的迅猛发展和互联网传播方式的变化，烟草的网络营销仍大量存在。值得一提的是，与传统广告形式相比，互联网平台上的烟草营销信息更多使用软性植入的方式，有更强的隐蔽性。

4月17日，记者在小红书APP上输入与“烟”相关的信息，却无法找到相关内容。

对此，小红书相关负责人在回应《证券日报》记者时表示，小红书已经核查所有相关信息，下线了所有提及烟草的笔记。

近期风波不断

小红书创始人瞿芳近日曾公开表示，相对于头部的平台而言，小红书的内容生产机制更多是自下而上的。“小红书UGC（即用户原创内容）在笔记总量的占比达到97%。基于公共场所的自由意见交换，更能激励用户在社区的沉淀，也就更能建立用户对于社区的信任。”

不过，这些内容是否真为用户的自由意见交换，却并不能保证。

除小红书APP上9.5万篇烟草软文的被曝光外，近期市场上备受关注的还有小红书“种草笔记”套路的曝光。

此前曾有多家媒体报道称，代发小红书的业务非常普遍，1万至2万粉丝的“达人”们，直接发布产品推荐的费用要300元至600元一篇，看图写文的费用则在700元至1000元，粉丝数少的会要便宜一些。而普通人发一篇产品推荐，只要50元。中介普遍建议采取粉丝少的“素人”加粉丝上万的“达人”一起进行投放，效果更好。

不过，对于小红书涉嫌造假的报道，小红书方面在回复《证券日报》记者时表示，已经关注到个别媒体就有关社区刷量行为的报道，公司极为重视。文中所报道的黑产刷量行为，正是小红书一直以来严厉打击的对象，一贯对社区刷量、刷粉行为“零容忍”。

不过，从淘宝等平台上来看，上述代刷代写的现象仍然存在，对此，前述小红书相关负责人回应称，这是长期治理、技术、人工筛查的事情，长期才能看到效果。

中国电子商务研究中心主任曹磊此前在接受《证券日报》记者采访时表示，代写刷量产业一直存在，就像大的电商平台刷单、微博水军一样，哪里有利益，哪里就能驱动他们。

(责编：赵爽、杨曦)