“一网通办”延伸至长三角 推进市场体系一体化

新华社上海4月18日电（记者周琳）记者从17日召开的长三角三省一市市场监管联席会议上获悉，共同推动长三角市场体系一体化发展，上海、江苏、浙江、安徽四地市场监管部门将在优化营商环境等9个方面推进重点合作，推进市场主体资质类信息全共享。
从优化营商环境的角度看，将推进市场准入一体化建设；简化登记材料，进一步降低企业商务成本。长三角地区将通过区域通办网上统一办事入口，实现跨区域身份认证。构建方便快捷的网上办事通道，完善网上身份认证、电子签名、电子文书归档、发放手机版电子营业执照等功能，推行全程无纸化登记，构建从申请、审批到拿证的全程无纸化登记服务系统，力争做到跨区域办理执照“零见面”。
其次是打通材料的“堵点”，逐步实现文件能互认皆互认。例如，已在长三角地区三省一市中的某一省市设立外商投资企业的，在其主体资格有效期内，如需在长三角地区三省一市中的其他省市再投资的，外国投资者在提交主体资格（身份）证明时，无需再办理公证、认证或者转递。
从推进数据共享的角度看，将实现市场监管领域基础库数据互通共享，出台统一数据资源目录和数据接口标准，确定数据需求清单，统一采集、归集数据，制定安全策略和安全措施，明确管理权限，建立“覆盖全区、全面汇聚”的长三角地区市场主体基础数据库。
同时，逐步实现市场主体相关的资质类信息全贯通、全共享，率先实现首批试点的30个企业事项服务在长三角地区“一网通办”，到2019年底在全程电子化登记系统开展深度应用。
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