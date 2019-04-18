人民网>>财经

“一网通办”延伸至长三角 推进市场体系一体化

2019年04月18日16:54  来源：新华社
 

　　新华社上海4月18日电（记者周琳）记者从17日召开的长三角三省一市市场监管联席会议上获悉，共同推动长三角市场体系一体化发展，上海、江苏、浙江、安徽四地市场监管部门将在优化营商环境等9个方面推进重点合作，推进市场主体资质类信息全共享。

　　从优化营商环境的角度看，将推进市场准入一体化建设；简化登记材料，进一步降低企业商务成本。长三角地区将通过区域通办网上统一办事入口，实现跨区域身份认证。构建方便快捷的网上办事通道，完善网上身份认证、电子签名、电子文书归档、发放手机版电子营业执照等功能，推行全程无纸化登记，构建从申请、审批到拿证的全程无纸化登记服务系统，力争做到跨区域办理执照“零见面”。

　　其次是打通材料的“堵点”，逐步实现文件能互认皆互认。例如，已在长三角地区三省一市中的某一省市设立外商投资企业的，在其主体资格有效期内，如需在长三角地区三省一市中的其他省市再投资的，外国投资者在提交主体资格（身份）证明时，无需再办理公证、认证或者转递。

　　从推进数据共享的角度看，将实现市场监管领域基础库数据互通共享，出台统一数据资源目录和数据接口标准，确定数据需求清单，统一采集、归集数据，制定安全策略和安全措施，明确管理权限，建立“覆盖全区、全面汇聚”的长三角地区市场主体基础数据库。

　　同时，逐步实现市场主体相关的资质类信息全贯通、全共享，率先实现首批试点的30个企业事项服务在长三角地区“一网通办”，到2019年底在全程电子化登记系统开展深度应用。

(责编：白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved