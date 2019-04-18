一季度GDP增速6.4%明显好于市场预期 今年经济运行实现平稳开局

4月17日，国家统计局发布了2019年一季度国民经济运行成绩单。一季度，国内生产总值213433亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，与上年四季度持平，比上年同期和全年分别回落0.4个和0.2个百分点。

在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇表示，一季度经济运行比较平稳，市场预期不断改善，积极因素逐渐增多，国民经济运行开局平稳、稳中有进。

经济运行平稳开局

“一季度经济运行比较平稳，特别是3月份多数指标好于预期。”毛盛勇说。

据介绍，在相关数据发布前，部分市场机构预测我国一季度GDP增速为6.2%或6.3%，甚至有些机构预测只有6%左右。可以说，6.4%的成绩单明显好于市场预期。

从就业看，一季度全国城镇新增就业324万人，完成全年目标任务的29.5%，就业形势总体稳定。从价格看，一季度CPI平均上涨1.8%，延续温和上涨态势；PPI平均上涨0.2%，保持小幅上涨趋势。从收入看，一季度全国居民人均可支配收入实际增长6.8%，跑赢了GDP增速，而且城乡居民收入差距进一步缩小。

同时，今年以来，供给侧结构性改革继续扎实推进，三大攻坚战成效不断显现，经济结构继续朝着优化、调整、升级方向发展。

从产业结构看，服务业继续保持较快增长，一季度服务业增加值占GDP的比重持续提高，达到57.3%，同比提高了0.6个百分点。从工业内部看，高技术产业、战略性新兴产业增速较快，分别增长7.8%和6.7%。

从需求结构看，在全部居民最终消费支出中，服务消费比重为47.7%，比上年同期提高1.4个百分点，说明消费升级步伐不断加快。同时，投资整体延续小幅回升势头，投资内部结构优化，为未来发展增添了后劲。此外，外贸结构持续优化，一般贸易进出口的比重比上年同期提高1.3个百分点。

从区域结构看，区域发展的协调性不断增强。一季度，东部地区高技术制造业增加值同比增速比前两个月加快，研发投入强度也持续提高。此外，中部、西部地区工业、投资等指标增速明显快于全国水平，承接产业转移方面带来的后发优势不断显现。

市场预期明显改善。去年下半年以来，一些世界经济先行指标出现了不同程度回落，世界经济预期并不是太好。不过，外界对中国经济发展的信心和预期正在改善。“信心的增强、预期的改善，得益于我国一系列改革开放政策的出台和实施。”毛盛勇说，特别是去年四季度以来，“六稳”政策、逆周期调节政策相继亮相，并且落地生根。今年“两会”以后，更大规模、更大力度的减税降费政策又陆续出台，这给了市场很大的鼓舞。

消费基础性作用巩固

数据显示，一季度我国社会消费品零售总额97790亿元，同比增长8.3%。全国固定资产投资（不含农户）101871亿元，同比增长6.3%。其中，民间投资61492亿元，增长6.4%。

毛盛勇介绍说，今年一季度，消费保持了较快增长，投资增速也在加快，进出口特别是包括货物进出口和服务进出口在内的整个对外贸易表现良好。特别是一季度消费对经济增长的贡献率达到65.1%，不仅是最大的贡献力量，也是主导需求的力量。

“近年来，我国消费的贡献率基本稳定在60%左右，个别季度的贡献率达到70%以上，有时甚至接近80%，消费对经济增长的基础性作用在不断巩固。”毛盛勇表示，当前消费潜力还未完全释放，居民消费增长还有很大空间。

在谈到汽车消费时，毛盛勇表示，最近一段时间以来，汽车生产和销售出现了一定程度的放缓。“今年3月份，汽车产量同比下降2.6%。不过，从增加值角度看，汽车产业的增加值增速是正的，说明汽车内部的结构升级在加快。”毛盛勇说，不断壮大的二手车市场不容忽视，今年一季度二手车市场交易无论是从量上还是从金额上都保持了一定增长。

确保经济在合理区间运行

3月份，多个主要经济指标出现了明显回升，总体运行好于预期。例如，规模以上工业增加值同比增长8.5%，比1月份至2月份回升3.2个百分点；投资小幅回升，消费略有加快，出口增长超过20%。但也有不少人担心回升势头难以持续。

“发布今年前两个月经济数据时，大家还普遍有些担忧，但3月份数据总体上比较亮丽。”毛盛勇说，3月份部分指标回升比较明显，一方面是政策效应累积显现。去年四季度，中央连续推出一系列“六稳”政策；今年年初，一系列扩大有效投资、扩大居民消费的政策陆续出台，减税降费政策不断落地。这些因素综合起来，增强了企业预期和市场预期。

另一方面，此前一些指标受春节错位因素影响出现了回落。不过，春节错位因素对3月份当月指标又有一定程度上拉。如果要把春节因素比较好地剔除掉，最好是把一季度综合起来，与去年同期比较。总体来看，与去年同期相比，多数指标略有回落，但与去年四季度相比多数指标基本持平或略有加快。

毛盛勇分析说，3月份受政策因素影响，企业预期改善，生产积极性增强。从4月1日起，制造业增值税率从16%降到13%，很多企业为了扩大税收抵扣量，主动增加备货，客观上要求上游企业增加生产。1月份至2月份规模以上工业增速是5.3%，有一部分原因是春节因素造成的，如果剔除春节因素，1月份至2月份工业增速是6.1%，3月份工业增长8.5%里也有一部分春节因素上拉的影响。

“从未来走势看，支撑工业平稳运行的有利条件仍然较多。”毛盛勇说，随着减税降费措施不断落地，将有效减轻企业负担，促进企业扩大投资、增加生产。同时，金融服务实体经济作用在增强，稳健的货币政策灵活适度。当前，市场流动性合理充裕，货币传导机制不断疏通，实体经济发展的金融环境略有改善。此外，3月份出口增长21.3%，比1月份至2月份大幅提升21.2个百分点。预计下一阶段，出口仍然有望保持一定增长。

总的来看，一季度经济运行比较平稳，好于预期。经济运行的积极因素在逐渐增多，市场预期在明显改善，随着更多政策落实落地、见效显效，经济平稳运行的基础将不断巩固。

一些国际机构比如国际货币基金组织在最新报告中也提高了对中国今年经济增长的预期，经济增速预期从6.2%调高到6.3%；一些国际投行也纷纷上调了对我国经济增速的预期。

“我们也要看到，经济下行压力还是存在的。从外部看，不确定性还比较多，世界经济增长包括国际贸易的增长在放缓；从内部看，结构性矛盾还比较多，我国GDP表现好于市场预期，但与上年同期和上年全年相比都有所回落，这说明经济下行压力仍然存在。”毛盛勇说，各地区、各部门仍然要不折不扣地把党中央、国务院出台的重大政策措施扎扎实实地、不折不扣地落实落地，让政策显效，确保经济稳定运行在合理区间，不断迈向高质量发展。（经济日报-中国经济网记者 林火灿）

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