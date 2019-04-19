我国对“一带一路”沿线国家直接投资超900亿美元

新华社北京4月18日电（记者王雨萧、于佳欣）商务部新闻发言人高峰18日说，2013年至2018年，我国企业对“一带一路”沿线国家直接投资超过900亿美元，年均增长5.2%。在沿线国家新签对外承包工程合同额超过6000亿美元，年均增长11.9%。

商务部当日发布的数据显示，截至目前，中国企业在“一带一路”沿线国家建设了一批境外经贸合作区，累计投资超过300亿美元，成为当地经济增长、产业集聚的重要平台，带动东道国就业近30万人。

高峰在商务部当日召开的例行新闻发布会上说，2013年至2018年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易总额超过6万亿美元，年均增长4%，高于同期中国对外贸易增速，占我国货物贸易总额的比重达到27.4%。

贸易往来不断扩大的同时，贸易方式创新也在加快。“丝路电商”正在成为国家间经贸合作的新渠道。中国已经和17个国家建立了双边电子商务合作机制，在金砖国家等多边机制下，形成了电子商务合作文件，企业对接和品牌培育等实质性步伐加快。同时，跨境电商等新业态、新模式也为“一带一路”贸易畅通提供了新的动力。

此外，一批铁路、公路、港口等重大基础设施项目建成，比如马尔代夫的中马友谊大桥通车、亚吉铁路开通运营，瓜达尔港具备完全作业能力，受到当地人民的普遍欢迎。能源、资源合作、制造业领域大项目顺利推进，部分已经竣工投产。

高峰说，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，商务部将牵头举办贸易畅通和境外经贸合作区两个分论坛。利用这一平台，凝聚更多经贸合作的新共识，以务实举措推动共建“一带一路”实现高质量发展。

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