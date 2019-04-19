原标题：北京：废品换积分即时变现 APP下单上门回收大家电

北京扩大废弃电器电子回收试点范围 六企业入第二批试点名单

废品入回收箱 换积分即时变现

为扩大废弃电器电子产品新型回收利用试点单位的覆盖面，本市开展第二批试点建设，华夏董氏兄弟商贸（集团）、香蕉皮环保科技（北京）有限公司、北京市华京源再生资源回收有限公司等6家回收单位入选。北京青年报记者从市发改委了解到，第二批试点主要为两类型“结合体”企业，一类为“再生资源回收+社区生活垃圾分类”结合的企业，另一类为“互联网+上门回收”的结合体。

智能回收箱进小区

废品换积分即刻变现

本周三下午，北青报记者来到位于大兴区的亦城茗苑小区。这里设置了方便居民24小时投递废旧物品的智能回收箱，还有工作人员现场引导。记者注意到，居民除了可以通过回收柜进行电子产品、衣物、纸张等5种废弃物的回收，也可以通过手机APP下单实现大家电上门回收，当天操作当天就能拿到旧物的折算款。

居民许阿姨用家里的十多个塑料瓶和塑料盒在香蕉皮环保科技的小程序上兑换到15个积分，并直接进行了提现，“立马就能到账，很方便，一块五也不少呢，要搁以前不就是扔了嘛！”据香蕉皮环保科技公司总经理丁波介绍，这套回收箱试运行一个月来，已经有200多户居民注册体验，回收物品以纸张、塑料瓶和衣物为主。

13家试点企业

年回收废弃产品109万台

北青报记者了解到，2017年底，本市发布了废弃电器电子产品新型回收利用体系建设的第一批13家试点单位名单。试点单位共设置5类回收模式：环卫企业依托生活垃圾分类收集网络回收、生产企业依托售后服务渠道回收、销售企业通过“以旧换新”等形式回收、再生资源回收利用企业拓展服务范围回收、互联网企业采取“互联网+回收”。

数据显示，去年13家试点企业共回收各类废弃电器电子产品109万台，超过计划回收量目标约16%。2019第一季度，试点单位共回收各类产品31万台，同比增长约63%，其中，“四机一脑”产品回收量同比增长了454%，消费类产品回收量同比增长约4%，其他类产品回收量同比下降约15%。

北京将继续扩大

线下回收网络覆盖

市发改委相关负责人表示，目前试点单位回收产品总量占全市理论废弃量的比例仍比较小，手机等消费类产品的回收局面仍未打开，仍是居民家中“沉睡的宝藏”。

有研究报告显示，每部废旧手机中大约含有30毫克金。假设每部手机的重量（不含电池）是110克，相当于每吨废旧手机（不含电池）中含金超过270克。在实际的原生金矿开采中，若每吨金精矿中含金量不小于100克，就可被认证为一级品。废弃电子产品的“含金量”远远高于一般的优质原生矿山。金属生产非常耗能，现今采矿和金属冶炼能耗占全球能源供应总量的8％左右，再生资源回收生产再生金属能够有效地节约能源。

据悉，下一步，政府部门、行业协会、回收单位还将继续共同发力，唤醒“沉睡的宝藏”，使之成为新的矿山，“如统筹推进两批试点建设，优化线下回收布局网络，通过企业与社区、各类服务网点定向合作等方式，逐步扩大线下回收网络覆盖和服务便捷度。

此外，对于试点建设中回收企业遇到的进社区难、运输难、暂存难等共性问题，也将协调相关部门补齐制约行业规范发展的“短板”。（记者 林艳 摄影/张凯）

(责编：蒋琪、杨曦)