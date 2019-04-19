3月份各地CPI出炉：12省份涨幅超全国

近日，国家统计局公布了3月份全国31个省(区、市)居民消费价格指数(CPI)，其中，山东、江西、陕西等12个省份涨幅超全国。
10省份涨幅连续上升
2019年3月份，CPI同比上涨2.3%，时隔三个月后重返“2时代”。
中新经纬客户端梳理发现，就3月份而言，在全国31个省份中，山东、江西、陕西等12个省份3月份CPI涨幅超全国；海南等15个省份3月份CPI涨幅低于全国平均水平。
自去年12月份CPI回落至1.9%后，2019年延续回落趋势，直至3月份重返“2时代”。从近3个月的变化趋势来看，河北、山西、湖北等15个省份均表现为2月份探底后，3月份大幅回升的趋势。
与全国物价变化趋势不同的是， 2019年以来，上海、天津、安徽等10省份CPI同比涨幅保持连续上升。
辣椒成蔬菜界“黑马”
根据往年规律，蔬菜价格往往是“春节大涨，节后大跌”。受降温等不利天气条件影响，今年春节以后菜价没有明显回落，3月份28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.84元，较2月仅跌0.4%，同比涨18.0%，处于近10年同期较高水平，仅次于2016年的历史峰值。
随着辣椒价格持续上涨，辣椒成了今年蔬菜市场里的一匹“黑马”，有人调侃称是“辣翻天”。据媒体报道，灯笼椒上等货价格较去年3月的每斤6元相比，上涨83.33%。
另据农业农村部监测，3月份全国红尖椒批发均价突破每公斤10元，较近5年同期平均水平高3.6%，但一季度均价同比仍然低23.3%，较过去5年同期低14.5%。
农业农村部市场与信息化司司长唐珂强调，随着辣椒价格持续走强，今年农户种植积极性普遍提升，需重点关注后期辣椒大量上市后价格下跌和滞销的风险。
辣椒上演“辣翻天”，那么“蒜你狠”如何？农业农村部指出，蒜价在下跌18个月之后已连续上涨8个月，3月份全国大蒜批发均价每公斤6.16元，同比持平，一季度均价同比仍低11%，预计后市蒜价将保持上行。
未来物价上涨压力不大
超市货架上的水果 中新经纬徐世明 摄
对于3月份CPI大幅回升，华尔街见闻首席经济学家邓海清分析指出，3月以来猪肉价格开始上涨，而仔猪价格涨幅更大。考虑到目前猪肉价格仍然处于历史较低水平，预计未来猪肉价格仍有较大上行空间，这将给CPI持续带来上行压力。此外，从历史规律来看，蔬菜价格的反季节性往往都会在之后补涨或者补跌，也就是说4月之后蔬菜价格有较大概率出现明显回落，这有助于CPI回落。
中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军认为，进入到3月份以后，季节性因素会逐步减弱。未来一段时间，物价上升压力不会很大，除非出现气候、外部环境变化等异常情况。
国家统计局国民经济综合统计司司长毛盛勇在2019年一季度国民经济运行情况发布会上指出，从价格来看，居民消费价格CPI一季度平均上涨1.8%，延续了温和上涨的态势。
“从价格的变化我们也能发现，市场供求关系在平衡改善，在供给比较充分、供给质量提升的情况下，价格略有小幅上升，这说明整个市场需求在改善”，毛盛勇说。
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