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你看你看，支付的脸悄悄地在改变

车辉

2019年04月19日08:16  来源：工人日报
 
原标题：你看你看，支付的脸悄悄地在改变

　　从现金到POS机，再到手机，如今，支付的刷脸时代到来了！

　　数据显示，预计未来几年，人脸识别市场规模将保持年均20％左右的高速增长，到2022年，全球人脸识别市场规模将达75.95亿美元。

　　业界判断，经过多年发展，刷脸支付技术在今年将逐步进入成熟商用阶段。不远的将来，出门支付甚至可以不用手机，仅凭一张脸就可以完成。

　　在利益驱动下，各个企业在加快相关技术的落地。

　　4月17日，支付宝宣布推出第二代基于线下消费场景的刷脸支付机具“蜻蜓”，并开放刷脸支付技术。微信刷脸支付的“青蛙”，则可以直接接上POS机，代替原有的扫码枪即插即用地进行刷脸支付。

　　上海商米科技有限公司是一家为刷脸支付提供硬件的企业，其全球营销高级副总裁苏宏然表示，刷脸支付最大的优势就在于便捷。

　　支付宝行业支付事业部总经理钟繇带领团队测试，发现通过使用人脸识别的技术，不仅可以把商家的收银效率提升20%-50%，而且整个会员拉新和会员发券转化率和领取率也能提升5-6倍。

　　他认为，刷脸支付不仅在支付过程中缩短时间，还将吸引消费者注意力的时间延长了5秒到8秒左右，这几秒就有巨大的商业价值，是让顾客和商家的经营产生高效多维、充分接触的5-8秒。“当刷脸支付时，顾客与收银系统和数字化经营设备是一个专注接触，不像顾客如果掏出手机，关注点在手机上，掏出钱包客户关注点就在钱包上。”

　　同时他认为，未来大量商家店铺会快速进入数字化过程，有了数字化可以让店铺生意变得用算法驱动、数据驱动，可以把线下跟顾客的连接翻到线上，到了线上就有机会去做线上和线下的全渠道的经营。“数字化过程如果还需要消费者必须掏出一张卡，或者掏出手机才能向商家证明自己是谁的时候，这个服务的体验就不够好。有了基于人脸识别的支付，才可以真正打通商家数字化经营渠道，让消费者和店铺完全连接。”

　　据悉，去年底刷脸支付落地味多美的300多家门店，与现在流行的现金和扫码支付相比，收银效率提升了近60％。

　　除了新零售方面的应用，和任何一次支付革命一样，刷脸支付将带来便利和效率。

　　阿里健康数据智能用户总监李鸣印象最深的一件事，是一位浙江基层卫健局局长对他的提问：“你对我讲了那么多，我只问一句，今天老百姓什么都不带就可以去看病吗？”

　　李鸣思考后发现，国家卫健委对患者就医有实名要求，这是刷脸支付应用的基础，第二是解决付款问题，在浙江绝大部分患者是参保用户，可以用刷脸技术解决使用医保账户的钱来就医，还可以杜绝骗保问题。

　　于是，他们开始了对就医环境流程改造的调研，最终在政府的支持下，在杭州余杭第一人民医院实现了全流程刷脸就医。

　　刷脸支付应用的类似场景还有很多。目前，北京、广州等多个车站均采用了人脸识别进站的技术。在一些明星的个人演唱会现场，人脸识别验票实名制入场核验率高达100％，人均核验通过速度在6秒以内。人脸识别不但快捷，还杜绝了黄牛的“倒票”行为。

　　对于基于技术进步带来的便捷而言，安全隐私方面有保障吗？

　　企业人士纷纷表示，“刷脸”不会记录、存储用户的身份信息。蚂蚁金服工作人员表示，支付宝本身就会保护隐私，而通过刷脸，用户不用线下留存身份信息，相关信息在云端受到最高标准的保护，“密码可以更换，但人脸却不能更换。”

　　支付宝方面还表示，通过软硬件的结合，以及引入智能算法与风控体系，“蜻蜓”的刷脸支付识别率达到99.99%。同时刷脸支付中，商家是不会获得或存储用户刷脸的照片信息的。

　　但也有专家提出，虽然刷脸支付系统本身不存在安全问题，但一旦被黑客攻击，人脸识别系统可能会带来更为严重的安全问题。比如，用户将无法从该系统退出，有可能导致前所未有的安全问题。“落地已在路上，技术将在应用中不断完善和成熟。”

(责编：蒋琪、杨曦)
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