人民网>>财经

3月份各地CPI出炉：江西、陕西等12省份涨幅超全国

2019年04月19日08:20  来源：中新经纬
 
原标题：3月份各地CPI出炉：江西、陕西等12省份涨幅超全国

　　【数说】

　　编者按：

　　数不尽的财经数据，说不完的经济话题。中新经纬重磅推出【数说】栏目，用数字感触经济的脉搏跳动，传递有价值的声音！

　　中新经纬客户端4月19日电 (徐世明)近日，国家统计局公布了3月份全国31个省(区、市)居民消费价格指数(CPI)，其中，山东、江西、陕西等12个省份涨幅超全国。

　　10省份涨幅连续上升

　　2019年3月份，CPI同比上涨2.3%，时隔三个月后重返“2时代”。

　　中新经纬客户端梳理发现，就3月份而言，在全国31个省份中，山东、江西、陕西等12个省份3月份CPI涨幅超全国；海南等15个省份3月份CPI涨幅低于全国平均水平。

　　自去年12月份CPI回落至1.9%后，2019年延续回落趋势，直至3月份重返“2时代”。从近3个月的变化趋势来看，河北、山西、湖北等15个省份均表现为2月份探底后，3月份大幅回升的趋势。

　　与全国物价变化趋势不同的是， 2019年以来，上海、天津、安徽等10省份CPI同比涨幅保持连续上升。

　　辣椒成蔬菜界“黑马”

　　根据往年规律，蔬菜价格往往是“春节大涨，节后大跌”。受降温等不利天气条件影响，今年春节以后菜价没有明显回落，3月份28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.84元，较2月仅跌0.4%，同比涨18.0%，处于近10年同期较高水平，仅次于2016年的历史峰值。

　　随着辣椒价格持续上涨，辣椒成了今年蔬菜市场里的一匹“黑马”，有人调侃称是“辣翻天”。据媒体报道，灯笼椒上等货价格较去年3月的每斤6元相比，上涨83.33%。

　　另据农业农村部监测，3月份全国红尖椒批发均价突破每公斤10元，较近5年同期平均水平高3.6%，但一季度均价同比仍然低23.3%，较过去5年同期低14.5%。

　　农业农村部市场与信息化司司长唐珂强调，随着辣椒价格持续走强，今年农户种植积极性普遍提升，需重点关注后期辣椒大量上市后价格下跌和滞销的风险。

　　辣椒上演“辣翻天”，那么“蒜你狠”如何？农业农村部指出，蒜价在下跌18个月之后已连续上涨8个月，3月份全国大蒜批发均价每公斤6.16元，同比持平，一季度均价同比仍低11%，预计后市蒜价将保持上行。

　　未来物价上涨压力不大

　　超市货架上的水果 中新经纬徐世明 摄

　　对于3月份CPI大幅回升，华尔街见闻首席经济学家邓海清分析指出，3月以来猪肉价格开始上涨，而仔猪价格涨幅更大。考虑到目前猪肉价格仍然处于历史较低水平，预计未来猪肉价格仍有较大上行空间，这将给CPI持续带来上行压力。此外，从历史规律来看，蔬菜价格的反季节性往往都会在之后补涨或者补跌，也就是说4月之后蔬菜价格有较大概率出现明显回落，这有助于CPI回落。

　　中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军认为，进入到3月份以后，季节性因素会逐步减弱。未来一段时间，物价上升压力不会很大，除非出现气候、外部环境变化等异常情况。

　　国家统计局国民经济综合统计司司长毛盛勇在2019年一季度国民经济运行情况发布会上指出，从价格来看，居民消费价格CPI一季度平均上涨1.8%，延续了温和上涨的态势。

　　“从价格的变化我们也能发现，市场供求关系在平衡改善，在供给比较充分、供给质量提升的情况下，价格略有小幅上升，这说明整个市场需求在改善”，毛盛勇说。(中新经纬APP)

　　中新经纬版权所有，未经书面授权，任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。

(责编：李楠桦、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved