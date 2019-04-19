原标题：沉迷睡前玩手机 “95后”大学生是“最缺觉一代”？

沉迷睡前玩手机 通过熬夜释放压力

“95后”大学生，“最缺觉一代”？

刚开学1个月，在济南一所高校读大二的李辉就请了3次“病假”。任课老师以为李辉的身体不好，却不知道他真正的“病因”是熬夜起不来床。

李辉几乎每天都要熬夜到凌晨两三点才睡觉，但他一点也不孤单——因为室友们也全都熬夜。

晚上11点寝室熄灯后，李辉和室友在黑暗中先后亮起手机，开始了他们一天当中最惬意的时间：看球星新闻、刷短视频、玩游戏…… 尽兴之后才能睡得着。

摆脱了高中时期的紧张和忙碌，大学的自由氛围让李辉任性地沉浸在睡前玩手机的愉悦中。

与李辉每天6小时左右的睡眠时间相比，在呼和浩特上大二的赵玉婷，睡眠时间更少。她每天只睡4个小时，有时甚至更少。“睡得太早是一种时间浪费”成了赵玉婷的口头禅，寝室熄灯后，她就习惯性地打开手机“追剧”，特别是偶像剧，梦幻且不烧脑的剧情让她感觉很放松。

每天晚上，赵玉婷和室友们都一起熬夜，互不干扰，各自玩手机。在她们看来，结束一天的课程和忙碌，夜晚是难得与自己独处的时间，玩手机可以放松心情、释放压力。

今年3月份，《2019年中国睡眠指数报告》在深圳发布，报告显示：70后最爱睡前看书，80后最爱失眠，90后睡得最晚。不同代际之间的睡眠状况也各不相同，越年轻睡眠越紊乱，越年长睡眠越有规律。

《2018年中国90后年轻人睡眠指数研究》中相关数据同样可以佐证——90后睡眠时间平均为7.5小时，低于健康睡眠时间，六成以上觉得睡眠时间不足。

作为95后的大学生一代，更是成了缺觉的主力军。

“熬夜一时爽，一直熬夜一直爽”“夜太美，尽管再危险，总有人黑着眼眶熬着夜”，成了大学生们时下对熬夜的自我调侃。

不同于李辉和赵玉婷的“主动式”熬夜，已经有3年熬夜经历的张海是“被逼无奈”。

在长春上大学的张海，成绩一直名列前茅。在同学眼里，张海的自我约束力很强。尽管如此，他还是难抵熬夜的“诱惑”。与周围人熬夜玩手机不同，张海选择寝室熄灯后打开充电台灯看书或写社团材料，“延长一天的有效时间，充实自己”。

高中时期，张海养成了良好的作息规律：早上4点半起床散步、学习，晚10点前入睡。刚上大学时，他早睡早起的习惯和室友们不太合拍，为了不影响彼此休息，他也开始试着熬夜。

最初熬夜是迫于要和室友们统一作息步调，再后来是他自己主动晚睡，现在的张海早已经习惯了深夜一两点入睡，“早了根本睡不着”。

东北师范大学政法学院辅导员李行曾在学生中做过调研，“七成以上学生睡眠不足7小时”。他了解到主要是两大类原因：部分学生因为课业和社团工作熬夜；而更多的同学熄灯后在用手机或平板电脑刷微博、看短视频、网络聊天或玩手机游戏。

在接受记者采访的20名大学生中，熬夜已经成为他们和身边同学中“主流”的生活方式。

明知道熬夜不好，却很难改变。熬夜的大学生们“总是在熬夜的愉悦感和白天的负罪感之间徘徊”。

“熬时很爽，熬完就后悔。”起初熬夜导致白天上课犯困，李辉很有负罪感，可时间一长，他就习惯了，“大家都在熬夜，很正常。”

“熬夜后的第二天肯定会没精神。”有一次，张海为写完社团材料熬到凌晨3点半。第二天上午实在太困，在本来就难以听懂的现代汉语课上，他内心备受折磨，“那种感觉记忆犹新”。

大学3年的熬夜累积，让张海持续亚健康的身体发出了警告信号。去年毕业典礼上，张海被委派在现场朗诵师德公约。没想到3次排练后，他中了暑，紧接着又犯了急性胃肠炎。身体还没康复，又恰逢临近期末考试，张海还是选择通宵复习。由于免疫力低下，他再次被病毒打倒，发烧和肺炎接踵而至。

在洛阳上大学一年级的林乐乐，今年18岁。这学期开学，林乐乐在学校附近的健身房做了一次体能测试，分数只有61分。她没想到熬夜半年后，体测结果显示她的身体年龄已经达到了24岁。

白天上课犯困、皮肤变差、长黑眼圈、掉头发、体质变弱，诸多问题在很多熬夜的大学生身上逐一显现。

去年冬天流感季，李行发现他的很多学生都感冒了。他原以为是学生们穿得少，一问才知是经常熬夜导致了身体免疫力变差。

张海的父母都是中医，经常提醒他要早睡。大一时，他也经常想恢复早睡早起的习惯，还设计了作息时间表。后来他发现，很多社团工作和学院活动会在晚上临时派给他，并且需要尽快完成，最后还是要熬夜。现在他很少再有改变作息的想法了，因为“根本做不到”。

改变不了熬夜的习惯，更重要的原因是“自控力不强”。李辉坦言，他经常下决心不再熬夜，但最终还是输给了缺乏自控力。

连续多天熬夜，白天会头疼时，赵玉婷才会在晚上熄灯后赶紧睡。可一旦恢复健康，会再和室友一起熬夜。“我就是自控力不强”，多天熬夜后，赵玉婷会在周末“疯狂补觉”，睡到中午12点再起床。

也有不少90后大学生为了强制自己不熬夜，尝试了各种方法：把手机设置成定时关机、放在床下不容易够到的地方、和室友彼此监督。

“改变熬夜习惯的方法很多，但都很难坚持。”这是熬夜大学生们普遍的无奈之处。尽管熬夜让体质变差，很多大学生还是不会选择主动锻炼，因为“没有时间”或是“很难坚持”。

为了督促大学生“走下网络、走出宿舍、走向操场”，很多高校常年开展早跑或校园跑行动，由各院系学生干部或在手机运动类App上进行考勤。

对于强制性的校园跑，大学生们的观点分为正反两派。支持者认为学校不强制，学生很难坚持锻炼，值得推广；反对的则认为不想锻炼，强制也没用，学生会想各种方法逃避。

林乐乐所在学校使用了一款手机跑步App，每名学生一学期需要跑步96公里，每天最少需要跑1.5公里、最多2公里，时间不限。林乐乐说，她会坚持跑步锻炼，学期末再做一次体能测试。

与林乐乐不同，在广州上大学二年级的王振不喜欢校园跑。他所在的大学也使用了一款手机跑步软件。尽管这个软件要求从学生大一持续用到大四，并计入成绩，王振还是拒绝使用。在他看来，“软件不好用，定位不准确，路线设计也不好”。

不喜欢强制性校园跑的王振，也没有刻意找其他方式锻炼。他经常背着摄影器材去室外拍照，在他看来，这就是一种锻炼。

还有很多大学生认为，他们每天往返于宿舍、食堂、教室和图书馆之间大概能走1万步左右，“达到了每天运动和锻炼的效果”。

值得一提的是，还有一部分大学生意识到长期熬夜对身体的不利影响，开始有规律地进行体育锻炼。

新学期开始，除了坚持校园晨跑以外，林乐乐还办了一张健身卡，每周去3次健身房，每次锻炼两个小时。

现在的李辉，除了上体育课和参加学院篮球队训练外，每周还会打3次篮球。长期熬夜，李辉的身体一直处于亚健康状态。“我改变不了熬夜的习惯，但至少可以增加体育锻炼，增强体质。”李辉说。

(应采访对象要求，文中的大学生均为化名。)

中国青年报·中青在线记者 王培莲 实习生 冯楠 来源：中国青年报

(责编：李楠桦、杨曦)