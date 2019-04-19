原标题：民营企业如何向创新“聚力”一线民营企业家们这样说

民营经济是国民经济的重要组成部分，创新是民营企业发展壮大的关键一招。民营企业如何坚持自主创新和原始创新？如何向创新“聚力”，攻关核心技术？近日，记者跟随全国工商联调研组深入重庆、广东多地采访调研发现，民营企业正成为核心技术创新攻坚战中的“生力军”。

创新：民营企业发展壮大的关键一招

无人化智能工厂有条不紊、工业机器人蓄势待发……在重庆市两江新区，小康集团以工业4.0标准打造的两江智能工厂内，一辆辆新研制的小轿车在此“破茧”。

“从一根弹簧工厂做起，到成长为上市公司、中国企业500强，没有核心技术支撑就没有品牌溢价能力。”重庆小康工业集团股份有限公司董事长张兴海说。

从1987年成立至今，华为持续将收入的10%以上投入研发。2018年华为研发费用达1015亿元人民币，近十年投入研发费用超过4850亿元。

“不创新不行，创新慢了也不行。”华为公司有关负责人表示，创新无疑是决定企业未来命运的“关键一招”，必须下好“先手棋”，解决好一些关键核心技术受制于人的问题。

作为第一个重庆本土孵化培育的人工智能高科技企业，重庆中科云从科技有限公司脱胎于中科院重庆绿色智能技术研究院，拥有国家人工智能基础平台、应用平台、芯片平台“全平台生态”，通过自主研发和集成创新并举，实现核心技术“换道超车”。

“如果说前20年是消费互联网时代，那么未来20年，我们必将进入产业互联网时代。”腾讯公司负责人说，产业互联网时代，互联网、大数据、人工智能等新技术将为所有产业赋能，使科技创新带来的技术变革更好地服务实体经济，更好地满足人民对美好生活的向往和追求。

弘扬优秀企业家精神：做好技术创新大文章

2019年，广东省出台了“科创12条”，在全国率先提出“比照100%比例加大科技型中小企业研发费用加计扣除力度”等突破性政策措施，进一步拆除妨碍民营企业技术创新的体制性“玻璃门、篱笆墙”。

重庆市多措并举，开展集中走访精准服务活动，解决一大批民营企业发展中的问题，推动民营企业自身管理体制改革，以大数据智能化为引领推进技术创新，促进民营经济高质量发展……在全国多地，民营企业正成为这场创新攻坚战中的“生力军” 。

“科技创新的核心宗旨是为人服务。”深圳达实智能股份有限公司董事长刘昂介绍，他们自主研发的空调节能智能管控技术，基于对建筑系统历史数据及实时数据的采集、处理、分析，实现更加高效、环保、智能的调控。

“加强技术创新是民营企业的重要责任，也是弘扬优秀企业家精神的应有之义。”全国工商联有关负责人指出，民营企业家要遵循科技创新的客观规律，既要坚持自主创新和原始创新，避免因技术断档造成创新畏惧，也要用好引进消化吸收再创新的成功经验，在技术积累和“微创新”上做好文章。

为民企做好“嫁衣”：提供更多高质量制度供给

现有科技创新政策大多向大企业、重点项目倾斜，不少民营企业家们建议，制定出台更多普惠性的政策措施，营造更加公平竞争的市场环境，切实打破在市场准入、审批许可、经营运行等方面的壁垒。

重庆市工商联主席、隆鑫控股有限公司董事局主席涂建华建议，应引导民营企业参与开放式协同创新，建立高端人才的科学流动机制，强化行业协会的协调作用。

许多民营企业家表示，当前金融机构和资本市场对民营企业的容忍度还不高，若企业创新投入导致企业经营收益下降，企业将不得不面对金融机构和资本市场的压力，希望金融市场和资本市场特别是科创板能有较大突破，树立支持企业创新研发的导向，帮助更多创新型企业发掘市场价值。

各地工商联作为民营企业的“娘家”，更要为民营企业做好“嫁衣”。发挥各类商会协会的特色服务平台作用，正成为集合民营企业创新资源、为行业性关键技术攻关聚能的有效新路径。

研祥高科技控股集团有限公司是全国工商联科技装备业商会会长企业，其董事局主席陈志列表示，商会将把技术创新服务作为重点来抓，积极推动企业组建创新联盟、抱团参与国家重大专项。

(责编：杨曦、仝宗莉)