原标题：天津市网信办依法对视觉中国网站做出行政处罚

中国网财经4月18日讯 据天津市委网信办公众号消息，近日，天津市网信办依据《中华人民共和国网络安全法》就视觉中国网站传播违法有害信息的行为做出行政处罚。

经查，视觉中国网站(域名：vcg.com)在其发布的多张图片中刊发敏感有害信息标注，违反了《中华人民共和国网络安全法》第四十七条之规定。天津市网信办依据《中华人民共和国网络安全法》第六十八条第一款之规定，对网站运营主体汉华易美(天津)图像技术有限公司作出从重罚款的处罚。

天津市网信办相关负责人表示，网信部门将认真贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》，切实履行属地管理责任，加大执法力度，依法查处网上违法违规行为。

(责编：杨曦、仝宗莉)