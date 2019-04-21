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一线调研：经济向暖 暖自新举措 预期看好 信心增强

2019年04月21日15:48  来源：央视网
 
原标题：一线调研：经济向暖 暖自新举措 预期看好 信心增强

　　央视网消息：经济的活跃度，很大程度上与投资密切相关。刚刚公布的最新经济运行数据显示，今年一季度，全国固定资产投资同比增长6.3%，比去年全年提高0.4个百分点。增速稳步回升的背后发生了哪些变化？是什么支撑着企业家投资的信心？来看记者的调研。

　　在湖州长兴县的一个产业园施工现场，记者偶遇到了忙个不停的工程项目经理小何。

　

　　产业园项目土建工程生产经理 何俊发：今年项目特别多，以前调挖掘机是分分钟的事情头天晚上打电话，今年提前几天,还要排队。

　　挖掘机告急，连挖掘机手的工资都上浮了1000元，而这样的场景和长兴今年以来开工的项目增多有关。

　　央视记者 丁雅妮：在我身后这差不多八百亩的土地上，去年这个时候，这里还是一片空地。现在同时有4个投资超过亿元的项目在开工，涉及新能源汽车、智能制造和新材料。

　　梁世森今年就新投资1.2个亿建新工厂，他告诉我们，去年的时候，他曾打算不干了。

　

　　浙江标盛阀门有限公司副总经理 梁世森：去年的话我这个产品堆积有两三倍，整个仓库都堆满了，叉车都不好走进去。

　　记者：你那时候压力大吗？

　　浙江标盛阀门有限公司副总经理 梁世森：压力非常大，整个都睡不着觉了，库存卖不出去，资金链断裂肯定要破产，企业生存不下去的。

　　梁世森说，去年和同行聊天，大家谈论最多的就是对前景信心不足。但是从去年底，特别是今年以来，转机开始出现。来自上游企业的订单快速增多，大大缓解了企业的资金压力。而国家一系列稳投资的政策相继落地，让他们下决心继续加大投资。

　　浙江标盛阀门有限公司副总经理 梁世森：我看好2019年的中国，包括制造业，整个行业的一个景气，慢慢在复苏。我们感觉现在信心也是大大回升了。

　　国家稳投资的一系列政策，让长兴县这个春天掀起了一轮投资热，而国家大规模减税降费的政策利好，推动上海企业也加快了转型升级的步伐。

　　位于上海松江经济技术开发区的正泰电气股份有限公司，今年光是技术改造一项，就比去年多出5个亿，企业负责人给我们算了一笔账。

　

　　正泰电气股份有限公司总裁 陈成剑：增值税方面16%降到13%，我们2019年得利就是6700万，从社保这块从16降到13，我们大概是（节省）1000万，电费我们（节省）将近是300万，这个加起来有8000多万。我们去年大概4个多亿的利润，8000万意味着（利润的）五分之一，我做实体要做多少个设备，要做多少的合同才能实现这五分之一的增长？这个确实讲是政府给我们的利好消息。

　

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事长 陈洪凌：相当于在给企业在输血了，就在增强企业的这个生命力，所以对我们感受是非常真切的。所以我们未来呢，相信前方的路会更美好的。

　　在采访中，记者感受最深切的就是，企业和地方对于未来发展的信心增强了，告别观望，开始真金白银地扩大投资，正是这样的行动力，给一季度的中国经济带来了丝丝暖意。但是，面对整体下行的世界经济形势，如何呵护经济向暖的苗头，让暖意持续，让暖意聚集，让暖意更暖，这还需要未来政策进一步落实落细，企业在多变的环境中笃定前行，共同将信心转化为经济高质量发展的磅礴动力。

(责编：袁勃)
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