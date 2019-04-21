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沙湾县税务局税收宣传月活动纪实

2019年04月21日23:02  来源：人民网
 

“您好!您的订餐，祝您用餐愉快！这是一份减税降费宣传资料，也请您了解一下。”

为进一步扩大减税降费政策宣传辐射力和渗透力，沙湾县税务局拓展宣传方式与渠道，联合辖区两大外卖平台，借力其服务对象多、社会触及面广、移动速度快等优势，与两大外卖平台沙湾站建立长期的税收宣传合作关系，打造“税务+站点+配送员”的联动移动宣传模式，将减税降费税收优惠政策制作成简短易懂、生动形象的垫餐纸和二维码折页，通过外卖小哥的手，送到沙湾县的角角落落，让减税降费政策红包“飞入寻常百姓家”。

沙湾县税务局党委副书记、副局长在与外卖平台企业负责人以及骑手交谈中，寄语外卖骑手：您们的每一次的出发都会是减税降费政策宣传的新启程，每一次骑行都是减税降费飞入寻常百姓家的历程，每一次收获的点赞都是老百姓获得感与幸福感的体验。

接下来，60多名骑手将作为减税降费义务宣传员，会骑着粘贴简练政策宣传字样的送餐车，携带减税降费政策垫餐纸和二维码折页，落户到千家万户的纳税人手中。（李全喜 屈春花）

(责编：白宇)
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