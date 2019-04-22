边陲小草莓　网上卖得欢

4月的辽宁东港市，乍暖还寒，田间大棚里却早已满眼绿色。鲜红诱人的草莓挂果叶间，如珊瑚点点。采摘后盛在方筐里，红彤彤一片，散发着特有的果香。
东港地处东北边陲，沿江沿海，气候湿润，这里的草莓肉质细腻、个大味甜，产量占全国总产量的15%。
一间300平方米的冷库内，100万株草莓苗正簇拥生长，这是椅圈镇李家店村采用低温预冷促早熟技术的成果。村里这样规模的冷库有3间，储存草莓苗300万株，通过技术手段促进草莓早开花、早结果、早上市，抢占市场先机。
“最开始种草莓的时候，品种和技术都不行，草莓不仅果小，味道也涩，能卖出去就谢天谢地了，就别提卖高价了。”村民李承禄回忆过去，满是苦涩。“如今上市时间提早一个月，草莓出棚价格在每斤80元左右。这在以前想都不敢想。价虽然高，但是也不愁卖。”说到现在，李承禄欣喜不已。
为改变原先草莓产业的发展窘境，东港市在适度规模经营、推进绿色发展等方面做文章，还“借梯登高、借智兴市、借力兴业”，成立了草莓研究所，又到北京引智成立草莓院士专家工作站，助力东港草莓产业进入高速发展快车道，让草莓铺就了一条群众致富路。
走进十字街镇赤榆村圣野浆果专业合作社的草莓大棚，扫描大棚里的二维码，棚内草莓从育苗、施肥、用药，到采摘、出售，整个过程都被平台监控、记录，小草莓有了自己的质量“身份证”。
在东港，这样的草莓专业合作社有240多家。草莓按标准统一监测、统一包装、统一销售，形成生产、加工、销售一条龙，草莓产业化、专业化、标准化发展格局已经形成。农民的质量、品牌意识也大大提升。
圣野浆果专业合作社领头人马廷东就很有想法：“一亩温室草莓一般年收入五六万元，如果管理好，收入八九万元不在话下。关键是品牌不能倒，还要在果形、甜度、口感等方面继续提升品质，草莓才能成为我们农民兄弟的致富果。”
草莓好吃，要让更多人知道。短短几年间，身居边陲的东港人搭上了互联网这列快车。“我这个小摊，如果只靠零售卖不了多少水果，但只要手机一响，我就知道，订单来了。”水果店老板孙悦笑着说，每到草莓销售旺季，每天都有上百个订单通过微信传来，客户大多来自广东、福建、北京、上海等地。
“我发现微商、电商渠道真不错，转账、发货都很方便。在我的村淘服务站，不仅卖草莓，每天发往全国各地的草莓苗也有很多，网上的路子越走越宽。”龙王庙镇农村淘宝负责人郝云芳说。
乘着互联网的东风，小草莓越飞越远，芳香四溢。目前，东港年加工草莓4万余吨，出口创汇3000余万美元，实现产值30多亿元。
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