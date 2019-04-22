兴业银行首批试点全国跨境业务区块链平台（财经短波)

本报电 近日，全国跨境业务区块链服务平台试点工作正式启动，兴业银行作为该平台的首批试点银行，成功通过该平台落地出口应收账款融资业务。该平台提供企业融资申请、银行融资受理、融资审核和放款登记全流程服务，与银行现有业务流程紧密契合的同时，实现报关单真实性、可用额度、使用状态等要素在线核验，极大提高了银行贸易背景真实性审核的精准性和融资业务办理效率。全国跨境业务区块链服务平台大幅提升了企业跨境融资的便利化水平，缓解中小企业跨境融资难、融资贵问题，进一步提升了银行服务实体经济的水平。

（欧阳洁）

《 人民日报 》（ 2019年04月22日 18 版）

(责编：李枫、袁勃)