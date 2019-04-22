2018年我国有121个城市空气质量达标

新华社北京4月21日电（记者高敬）2018年，全国338个地级及以上城市中有121个城市空气质量达标，占35.8%；全年优良天数比率79.3%，重度及以上污染天数比率2.2%。
21日，国务院关于2018年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告提请十三届全国人大常委会第十次会议审议。受国务院委托，生态环境部部长李干杰作报告，介绍了上述情况。
李干杰说，2018年，全国338个地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度39微克/立方米，超标11.4%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度71微克/立方米，超标1.4%；二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳年均值达标。
他表示，去年我国空气质量继续改善，污染程度有所减轻。全国338个地级及以上城市优良天数比率同比提高1.3个百分点，重度及以上污染天数比率同比下降0.3个百分点，空气质量达标城市同比增加22个；PM2.5浓度同比下降9.3%，“十三五”以来累计下降22%。重污染天气过程的峰值浓度、污染强度、持续时间和影响范围均明显降低。
同时，重点区域空气质量明显好转，秋冬季重污染依然多发。京津冀及周边地区、长三角地区PM2.5浓度同比分别下降11.8%、10.2%，其中，北京市PM2.5浓度为51微克/立方米，同比下降12.1%。汾渭平原PM2.5浓度同比下降10.8%，扭转了2015年以来连续恶化的趋势。但是，京津冀及周边地区、汾渭平原PM2.5年均浓度分别超标71.4%、65.7%，仍然处于高位，秋冬季以来多次发生重污染天气过程。
此外，他指出，我国大气污染治理日趋复杂，空气质量大幅改善难度加大。京津冀及周边地区PM2.5的多种组分均有不同幅度下降，硝酸盐超过硫酸盐成为PM2.5最主要的二次无机组分；同时臭氧浓度普遍上升，氮氧化物和挥发性有机物防治问题更加凸显。
“随着大气污染治理边际递减效应逐步显现，产业、能源、运输结构调整优化还需要一个过程，大幅改善空气质量的难度加大。”他说。
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