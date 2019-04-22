原标题：内蒙古一农民深陷“套路贷” 1万元欠款“涨”到26万元

新华社呼和浩特4月21日电（记者刘懿德）农民周某某借款1万元，还款竟然“涨”到了26万元……内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗公安局日前侦破一起“套路贷”案件，以涉嫌寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪抓获犯罪嫌疑人5名，成功打掉了这个“套路贷”团伙。

周某某是科尔沁左翼后旗的农民，2008年10月，因生产生活急需用钱，他向包某泉借款1万元，约定利息5分，借款期限10个月。

2009年10月，合同到期，周某某未能及时还款。包某泉便带领包某锁、包某峰、青某、赵某军等人多次把周某某叫到一地下室内，对周某某实施辱骂、殴打，并采取威胁手段索要房产及耕地，同时，逼迫周某某写下了一张26万元的借据。2014年3月，包某泉等人又威胁逼迫周某某在辽宁省赊购一辆价值8.7万元的众泰轿车。而在此期间，周某某实际已累计还款4.2万元。

警方经详细调查查明，包某泉等人假借民间借贷之名，以快速放贷为诱饵，通过虚增债务、签订虚假借款协议、肆意认定违约等方式向被害人索要所谓的违约金、保证金。

该团伙通过采取暴力殴打、辱骂、威胁、滋扰、纠缠、虚假诉讼、敲诈等多种手段，共侵吞周某某等13名农牧民财产130余万元。

目前，案件还在进一步办理中。

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