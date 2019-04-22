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联合惩戒 让失信人寸步难行

明航

2019年04月22日08:05  来源：经济参考报
 
原标题：联合惩戒　让失信人寸步难行

　　近日，国家发改委表示，联合惩戒机制持续显威。一季度，新增失信黑名单主体信息约64.3万条，涉及失信主体约57.1万个，退出失信黑名单主体约26.1万个。截至3月底，全国法院累计发布失信被执行人名单1349万人次，累计限制购买飞机票2047万人次，限制购买动车高铁票571万人次，390万失信被执行人慑于信用惩戒主动履行法律义务。

　　网民认为，国家大力推出一系列创新举措，从限制高消费、到媒体曝光，再到限制搭乘高铁、飞机，对“老赖”们的惩戒措施和力度与日俱增，取得了不小成效。下一步，多部门应积极联动，破除信息共享壁垒，进一步强化　“一处违法、一处失信、处处受阻”信用系统，让失信人寸步难行。

　　网民“艾雯”表示，当前，大量存在的失信行为，严重损害了诚信体系建设和经济社会的健康可持续发展。各部门通过签署联合惩戒备忘录、制定和发布各类失信黑名单，对失信者形成了巨大威胁合力，授信联合激励和失信联合惩罚机制正在逐步构建形成。

　　但网民认为，我国失信惩戒制度的配套保障机制，仍存在许多需要改进完善的地方。

　　网民“郭长江”认为，我们还需要在巩固当前成果的基础上，继续拓宽信用惩戒的范围，探索对于不同职业、社会阶层的“老赖”人群实行特定、有效的约束方式。通过实现“精准惩戒”来解决针对失信被执行人的惩戒问题。

　　有网民建议，要推动制定出台有关法律及司法解释，进一步完善联合信用惩戒的法律规范，要进一步打破信息孤岛，推动解决社会成员信用记录相对缺失，特别是对基础性信息缺乏有效掌握的问题，夯实联合惩戒的信息基础。

　　

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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