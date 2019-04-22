原标题：搞定“熊孩子” 智能教育机器人还须再提智

辅导孩子写作业可以说是不少家长心中的“痛”，有家长一度调侃，“不辅导作业父慈子孝，辅导作业鸡飞狗跳”。随着科技的发展，智能教育机器人逐渐成为很多孩子的“宠儿”，取代了过去的点读机、文曲星等学习辅助产品，近日有媒体报道，腾讯推出一款作业辅导机器人，不仅能够线上辅导作业，还能随时切换语调智能出题。不过令人遗憾的是，腾讯随后辟谣称：“这只是一个被辅导孩子作业折磨哭的老父亲的脑洞。”

不可否认，近年来智能教育机器人发展迅速，并号称有多项功能，不仅能陪伴孩子，还能实现辅导、交互、娱乐。那么，目前市场上的智能教育机器人是真有本事还是噱头居多？它能解决家长们的难题吗？

市场空间巨大 亟须整合底层技术提升体验感

智能教育机器人，也属于服务型机器人的一个细分领域，一般具有语音识别功能、语音对话功能，早教功能等特点。

前瞻产业研究院2018年《中国服务机器人行业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示，教育事业对智能教育机器人的需求将形成一个巨大市场。智能教育机器人寓教于乐的新型教育模式已成为青少年高科技教育的有效手段和工具。同时，针对3—6岁少儿的学前教育娱乐机器人也将具有巨大市场空间。预计至2025年智能教育机器人市场空间将达3000亿。

江苏省教育学会民办教育专业委员会秘书长钮勤章指出，这本质上是人工智能助力教育工作升级换代，解决了传统教育中以教师为核心的成本高、效率低等问题。“智能教育”作为我国的重点任务被写入2017年颁布的《新一代人工智能发展规划》，成为人工智能国家战略的重要组成部分。

“现在对儿童早教起到一定作用的智能教育机器人，益智启蒙，如乐高机器人编程，在软件和硬件方面比较成熟，让孩子们在‘玩’中找到学习的乐趣，通过亲手装配、实验、编程，直至设计出机器人，从而提高动手实践、创新思维和综合应用等能力。”智能教育机器人创新企业、北京智能佳副总经理李裔告诉科技日报记者。

然而，李裔坦言，“人工智能+教育”的发展尚在初级阶段。目前市场上大多智能教育机器人的发展处于较低端水平，体验效果差强人意。主要是因为现在很多公司缺乏底层技术支撑，有待于整合开发。若你问个问题，有的机器人只能从数据云里把答案调出来回应，互动性不通畅。

课堂应用有限 内容与教学体系需深度融合

据统计，仅智能教育机器人行业，2018年市场规模约7.5亿元，并且未来几年还会以15%的比例增长。目前全国做智能教育机器人的企业至少300多家。

“尽管市场蓬勃发展，但在实践中，智能教育机器人在应用中还没有想象中那么强大，特别是在实际课堂中使用的功能只有一小部分。”李裔说。

有专家指出，“虽已大力推动机器人教育，然而由于机器人教育尚未被正式纳入体制内的课程，因此出现中小学及大学机器人教育不能衔接的情况。目前亟待解决的问题是，智能教育机器人要与应用情境中的专业教育体系有机融合，对应具体课程的学习内容。”

如何让技术充分服务于用户？“必须站在市场需求的角度考虑问题。例如开发早教的智能教育机器人，不仅要以儿童的视角出发，还需要站到操作者——幼儿园、早教机构老师的角度开发产品。这需要研发者对教育行业长期跟踪，从一开始设计就对内容透彻理解。”李裔对记者说。

“人工智能是解决信息化教育的钥匙，能把教育信息化从以内容为中心的时代推进到以教学服务为中心的时代。我们的定位是先把英语学科全方位研究透，准确满足学生的需求，下一步开发数学和语文等，解决更多学生普遍存在的问题。”清睿国际教育集团董事长朱奇峰说。

清睿国际在长期的行业跟踪中总结出了一套行之有效的经验，在网上通过虚拟AI智能英语教练的形式，从帮助学生学习语言入手，一对一辅导学生的英语听说，不仅让师生在虚拟教室中互动、协作学习，还方便老师、家长管理和监督。

提供专属化服务 突破瓶颈释放教师产能

未来在推动智能教育机器人上，提供给教师专属化的服务将至关重要。

“教育领域的优秀师资是宝贵资源，任何教学服务如果能用人工智能解决一部分的话，都将提供巨大的价值。”朱奇峰指出。

业内人士指出，教育行业急需AI赋能。AI能包办传统教育中的“脏活累活”，如批改卷子和答疑复习，将教师的产能释放到更有价值的教学活动中；改变过去千篇一律的教学体验，AI让因材施教成为可能；在提高教育质量的同时推动教育公平，解决区域教育资源不均衡。

此外，还需构建简易的课程管理平台。对许多教师而言，在教学中使用新科技必须重新学习与适应新科技，容易使教师产生抗拒使用的态度。因此，提供完善简易的课程管理平台，以便教师能轻易上手，使智能教育机器人发挥最大功效成为教师在教学与管理上的“利器”。

在学校里，除了知识点的传授，还需关注孩子们心理情绪状态。李裔介绍说：“目前基于微表情识别的AI智能课堂评测系统已在开发中，采用录播整堂课过程中学生表情变化的过程，从学生角度数据化展现课堂的气氛活跃度、师生互动程度等智能评测指标，辅助教师提高备课质量和改善上课节奏，从而更好调动学生的学习积极性，有效提高课堂教学质量。”

尽管现在智能教育机器人尚存在局限性，但随着AI技术不断发展以及与教育产业的深度融合，不少业内人士表示，在未来智能教育机器人无疑会成为新兴的育人平台，有着广阔的应用前景。

(责编：蒋琪、仝宗莉)