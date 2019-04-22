原标题：一个项目两次虚假申报重复套取国家专项资金19万元

审核走过场 一个项目两次虚假申报重复套取国家专项资金19万元

在北京市纪委监委最近通报的4起形式主义、官僚主义典型案例中，平谷区峪口镇两名原副镇长、一名镇水务站站长“榜上有名”。他们因不作为、不负责、失职失察，造成国家水库移民专项扶持资金损失而被区纪委严肃查处。而同一起案件中，该镇南杨家桥村相关责任人因向上级单位报送虚假材料、套取国家水库移民专项扶持资金19万元，也受到相应处理。目前，区水务局相关责任人已被区纪委监委立案审查。

一起案件，从村一级，一直追查到区一级，每一级都有惨痛的教训需要汲取。而峪口镇的这三名干部更是追悔莫及，原以为在基层递交材料上轻轻大笔一挥，就能签字了结的“小事”，却给国家造成19万元的损失，给自己的职业生涯带来“污点”，成了形式主义、官僚主义问题的反面教材。

追查村级“小金库”，牵出套取资金违纪线索

2018年年初，峪口镇纪委接到线索反映，称该镇南杨桥村私设“小金库”，并用“小金库”中的钱为村民发放福利。

接到线索后，镇纪委书记、镇监察办主任关凤荣立即带人开始了初核。经过梳理账目、谈话取证等工作，核查组确定了南杨桥村设立“小金库”的事实。

“我们不能仅仅满足于查清信访举报内容，必须深挖细查，查清‘小金库’的资金来源，看该村干部是否存在其他违纪行为。”关凤荣说。

通过对“小金库”资金来源的进一步核查，镇纪委发现了南杨桥村虚报工程，套取国家水库移民扶持资金的违纪线索。

由于时任村党支部书记刘全义曾任峪口镇助理调研员，属区管干部，因此镇纪委马上将该线索上报区纪委监委。

接到镇纪委转来的问题线索后，区纪委监委立即成立核查组展开初核。办案人员发现，早在2013年，时任南杨桥村党支部书记周生就曾经将本村一处修建泄水沟的农发项目重复向区水务局移民办申报，套取了7万元水库移民扶持资金。2015年，继任村书记的刘全义故伎重演，采取同样的方式和同一个项目，再次套取了12万元水库移民扶持资金。这19万元均被存入该村设立的“小金库”中，用于发放村民福利等支出。

追根溯源查责任，失职干部一一露出水面

如果办案仅限于“村干部套取移民扶持资金”这一步，办案的力度和成效就要大打折扣。

“不仅要严查信访举报内容，也要深挖背后的形式主义、官僚主义问题。在调查南杨桥村村干部违纪行为时，我们就判断峪口镇政府和区水务局相关人员可能存在工作不尽责、审核走过场等问题。”办案人员的判断得到区纪委监委领导的支持。很快，一场追根溯源的行动开始了。

专案组首先找到峪口镇水务站站长王立艳谈话。

“2013年和2015年，南杨桥村两次申请扶持资金，你是否去项目施工现场实地查看过？”

“没有。南杨桥村以前有过移民项目，我们合作得很好，所以比较相信他们。施工照片也是由村里提供的。”王立艳坦承。

经进一步了解，申请水库移民扶持资金需要村里将申报书等材料报到镇水务站，主管副镇长在责任书和承诺书上签字、确认申报资料的真实性后，再报给区水务局移民办。办案人员按照审核流程，分别找到两次申报时分管水务工作的原副镇长王立生、王躅山。

“2013年南杨桥村申请水库移民扶持资金，你在责任书上签了字，你是否去项目现场实地查看过？”

“我记不清了。但是我分管多项工作，精力有限，而且申报材料我都审核过。我认为我已经尽到职责了。”王立生为自己辩解。

“申报材料上显示，预算工程量是400米，所需资金7万元；决算工程量是200米，工程成本7万元。前后存在明显矛盾，你看到了吗？”面对办案人员的提问，王立生无言以对。

在随后与王躅山的谈话中，办案人员的判断再次得到了印证。

“项目验收的时候我没有去现场。现在看，他们申报的是以前一个农发项目，我对那个项目是了解的，如果当时去了现场，肯定能看出问题来。”王躅山懊悔地说。

由于不正确履行工作职责，对基层申报的材料把关不严、审核“走过场”，王立生、王躅山被区纪委给予党内警告处分，王立艳被给予党内严重警告处分。南杨桥村党支部书记刘全义因虚报工程套取国家资金被给予党内严重警告处分。村党支部原书记周生因其他违法行为已于2015年被开除党籍。区水务局相关责任人难辞其咎，正在接受区纪委监委的审查。

曝光解剖典型案，为各级干部敲响警钟

“作为一名老党员，本应模范遵守党纪国法，利用正常手段为村民谋福利，不应该欺骗政府，现在回想起来非常后悔。”刘全义在检查中写道。作为镇里下派的干部，刘全义非但没有纠正上一任的错误做法，反而故伎重演，为了满足能给村民发福利的虚荣攀比之心，而不择手段。其法纪观念的淡薄，的确值得广大农村干部警醒。

南杨桥村的问题，在峪口镇其他移民村是否同样存在呢？区纪委监委专案组在查办案件的同时，对该镇其他移民村的水库移民专项资金均进行了筛查，没有发现类似情况。

鉴于最近几年水库移民专项资金的申请、拨付和使用仍会持续，如何加强监管，严防弄虚作假、套取资金等问题发生，成为区纪委监委和区水务局思考的重点问题。

案件发生后，区水务局采取了三项措施：一是要求各乡镇在申请资金时，向水务局增加提交相关材料，如施工合同复印件、拨付工程款发票复印件等；二是区水务局已经向区政府提出申请，拟对2018年的工程项目开展审计；三是加大日常监督检查力度，及时发现、纠正问题。

平谷区纪委监委对这起形式主义、官僚主义典型案例进行了重点查处和曝光，并进行了认真剖析：该起案件中，多级审核完全形同虚设，故伎重演竟能屡屡得手，究其根本，还是形式主义、官僚主义在作怪。王立生等人在审核签字时，如果能够意识到“一字千金”的重大责任，少走一些过场、多走几次现场，那么19万元的国家扶持资金就不会轻易从他们的笔尖上“溜走”。(北京市纪委监委 丽红 李大鹏)

(责编：李楠桦、仝宗莉)