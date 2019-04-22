原标题：海关总署持续优化口岸营商环境：通关更快 成本更低

海关总署持续优化口岸营商环境——

通关更快，成本更低

分拣、装箱、打包、贴制面单……4月14日，浙江义乌保税物流中心内一片繁忙。下午4时，随着义乌海关关员对当天最后一个跨境小包办完核放手续，义乌跨境电商网购保税进口业务包裹突破50万个。面对持续增长的包裹量，义乌海关积极推行商品备案、货物预归类制度，定期核查核销等做法，提高通关效率。同时，根据企业实际需求，实行“7×24小时”预约通关，确保当日包裹当日出区。

党中央、国务院高度重视优化口岸营商环境工作。习近平总书记强调，要改善贸易自由化便利化条件，切实解决进口环节制度性成本高、检验检疫和通关流程繁琐、企业投诉无门等突出问题。全国海关认真落实中央决策部署，持续深化“放管服”改革，大幅精简监管证件，简化通关流程，提升通关效率，降低通关费用，加快提升跨境贸易便利化水平，持续优化口岸营商环境，取得积极成效。

据海关总署测算，在去年进出口整体通关时间压缩逾五成基础上，今年3月进口整体通关时间压缩为42.08小时，较去年12月又缩短0.42小时；出口整体通关时间为4.43小时，又缩短0.33小时。

减单证，联网核查更方便

“真是太方便了，现在原产地证书实现了自助打印，不用再去海关作业现场取证，给我们节省了不少时间和成本！” 3月26日早上，北京大源非织造股份有限公司销售部的田经理坐在位于门头沟区的办公室里，用普通A4纸打印出北京海关改革后的第一份原产地证书，标志着北京地区跨境贸易便利化水平又有了进一步提升。

“以前，我们公司为了拿到原产地证书，一个星期平均要去海关的业务现场3趟。公司在门头沟区，离海关最近的原产地签证点也有25公里。现在，原产地证书实现了自主打印，仅往返车费一项，每周就能节省好几百元。”田经理说。

海关总署相关负责人介绍，自去年11月1日起，全国海关已经将进出口环节验核的监管证件由86种减至46种，并原则上全部实现联网核查。今年1月1日起，商务部、海关总署发布公告，取消汽车零部件自动进口许可证。3月25日起，海关总署在北京、天津、上海、江苏、广东、重庆等省市试点原产地证书自助打印改革试点。

对不同类型的单证，能减的则减，不能减的则实行电子化管理。海关总署全面推广电子报关委托，不再要求企业在申报环节提交纸质报关委托书。目前，进口申报环节企业已无需向海关提交装箱清单，出口申报环节企业已无需向海关提交发票、装箱清单。在上海、天津等地，企业需在进出口环节提交验核的证件数量较去年同期缩减一半，除安全保密等特殊情况外，全部实现了联网比对核查。

上海海关所属浦江海关是上海海运货物的集中申报地，目前对进出口通关环节涉及的35种监管证件，企业可选择无纸化模式提交，占监管证件总量的3/4以上。“通过这些便利化措施，企业足不出户，在办公室敲敲键盘、点点鼠标就可以完成业务流程，企业人力资源得到释放，进一步增强了获得感。”上海某国际物流有限公司相关负责人说。

早申报，货物通关“抢”时间

近日，一架运载澳大利亚鲍鱼的飞机平稳降落在深圳宝安国际机场。深圳海关根据预先收到的报关信息，确认单货一致后予以放行。随后，物流公司立即把这批鲍鱼配送到深圳市内的各大生鲜市场。从飞机落地到物流公司提货，全程仅需50分钟。进口鲜活货物中午境外装机，傍晚就能送上人们的餐桌。

以往，通关时间长，主要长在通关准备时间长。为此，海关总署推广应用进出口“提前申报”，完善管理模式，并进一步明确，在该模式下，由于装运、配载等原因造成货物变更运输工具的，不予记录报关差错；主动报告并经海关认定为主动披露的，可从轻、减轻处罚或依法免予处罚。这一系列改革举措，为企业第一时间办结通关手续“抢”出了时间。

“提前申报，至少帮助企业将原先的通关时间压缩一半以上。”深圳某生鲜商品进口公司相关负责人介绍，目前从境外运抵深圳机场的海鲜类货物以澳洲龙虾、鲍鱼和东南亚地区的虾、蟹为主，提前申报模式实施后，大大提高了相关企业的备货积极性，“去年一年，我们公司鲜活产品进口增长1.5倍以上。”

海关总署牵头、联合相关部门优化国际贸易“单一窗口”建设。今年1月1日起，国际航行船舶通过“单一窗口”实现“一单多报”。杭州海关所属舟山海关监管一科科长陈新建说：“实行‘一单多报’后，企业的船舶进出境网上通关申报内容由原先的1113项数据压缩到371项，减少数据录入2/3，舟山口岸实现船舶进出境全流程通关手续办理累计时间由原先的16小时压缩至2小时，通关时间压缩八成以上。”

降成本，收费清单全公开

近日，成都蓉欧联合供应链管理有限公司凭关税保证保险保单在成都海关开通了汇总征税业务，全面享受到此项政策红利。仅这一份保单就为企业节约了流动资金1000万元。

去年9月1日，海关总署在北京等10个直属海关启动关税保证保险试点。去年10月31日，关税保证保险试点扩大至全国。今年1月1日起，海关总署进一步扩大关税保证保险通关业务试点范围。除了失信企业之外，任何类型、任何规模的企业均可办理该业务。

“相比以往银行保函和保证金模式，关税保证保险具备两大特点：一是办理手续简单，不需要占用企业大量资金；二是时效快，保险公司和海关电子联网，从申请开始最快3天取得保单。”成都海关相关负责人介绍，关税保证保险特别适合对通关时效要求较高、在银行授信额度不足或暂未获批银行授信，但又不希望占用自有资金作为保证金质押的企业使用。

统计显示，关税保证保险试点以来，全国合计1463家企业参与，累计购买保单10306份，保险金额339.6亿元。

此外，海关总署会同交通运输部、市场监管总局加强对口岸收费目录清单制度执行情况的监督检查，依法查处各类违法违规收费行为。

3月20日起，马士基、地中海、中远海等23家船公司进一步下调收费标准。4月1日起，全国范围内港口设施保安费下调20%、货物港务费下调15%。

海关总署相关负责人表示，将继续配合财政部并会同地方政府做好口岸经营服务性收费清理规范工作，严格执行行政事业性收费清单管理制度，口岸收费目录清单向社会公开，今后未经国务院批准，一律不得新设涉及进出口环节的收费项目。

杜海涛

(责编：李楠桦、仝宗莉)