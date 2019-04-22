原标题：新能源汽车争夺战在即 造车新势力创造新需求才能“活下去”

日前，两年一度的上海国际车展正在如火如荼的召开。与往年不同，新能源车成为此次车展最大的主角，牢牢占据各大车企展台的C位。

跨国车企来势汹汹，BBA三大豪车品牌都推出了令人乍舌的纯电动车；国内车企也毫不示弱，比亚迪、长城、广汽等传统车企的新车型引来国外厂商的围观，前途、威马、小鹏等造车新势力的实力更是愈发不容小觑，不论是造型还是性能，都让参观者眼前一亮。

随着跨国车企逐步发力，新能源汽车补贴退坡，我国新能源汽车市场的争夺战也一触即发。

“很多跨国车企从2020年才开始推出纯电动车，到那时战斗才真正打响。”长城华冠、前途汽车董事长陆群在接受《证券日报》记者专访时表示，这对国内新能源车企的冲击会是巨大的，也必然会出现优胜劣汰。

他认为，对于造车新势力来说，唯有靠好的产品创造新需求才能在激烈地竞争中“活下去”。

造车新势力要创造新需求

据了解，前途汽车携旗下五款车型亮相此次上海车展，进一步践行基于三大产品平台，构建多维产品矩阵的战略计划。

对此，陆群表示，前途汽车不止于满足消费者当下的用车需求，更希望拓展出更多样化的产品格局，覆盖到全出行场景。车企还是要回归到用户市场，用户需要什么，或者用户下一步会需要什么，这才是核心。

实际上，汽车工程师出身的陆群，这几年一直都在跟产品较劲儿。

“我们现在利用电动化的技术，把这个车做得好玩又有驾趣，又是入门级的价格。能够给大家带来不一样的体验，这是前途这个品牌的价值所在。”陆群认为，如果现在有一个很成熟的主流市场，大家都在干同质化的事情，我就跑到里面去分一杯羹，这不是我们干的事情，其他人愿意做就去做。世界并不缺一个新品牌做这些，而是需要做不一样的事情，干一些有预见性的、能够创造出新需求或者满足尚未满足需求的事情。

2018年8月份，首款国产纯电动跑车前途K50正式上市。以高价跑车切入新能源汽车市场这一策略完全不同于其它新能源车企。

“造车新势力首先要立品牌。”陆群一直秉持这样的理念，“K50当初就是从这个概念开始，等以后新能源电动车需求上来，能够给更多的人有极致驾趣的体验。过去的跑车多数是200万元以上，都是富豪才可以开的起，我们应该让跑车进入到新的人群，让主流消费人群开始接受”。

按照这一发展策略，前途汽车在上海车展还推出了K20，这是一款入门级两门跑车，预计在今年四季度量产。

陆群表示，很难讲前途有了这五款概念车，就一下子能在市场上竞争力怎么样。但长远来看，这就是前途的竞争力，你得有自己的特点，否则跟其它车企怎么竞争？我们首先进入的不是那些已经存在的、成熟的红海市场，而是去探索现在还没有出现的蓝海，这是前途的思路。等我们越来越强大，其它的所有细分市场也一定会去做。

需要一提的是，智能化也成为此次车展的一大亮点，很多车企都在发力无人驾驶等新技术。实际上，前途汽车也有专门的团队在研究自动驾驶等智能化解决方案，但陆群认为，这不会成为车企独有的竞争力。

“如果汽车整车品牌主打智能化，这件事就很可疑，因为它不会形成独有的差异化的竞争优势。”陆群还告诉《证券日报》记者，智能驾驶系统会成为汽车整车企业的供应商，而这样的供应商在全世界也不会特别多，因为好的智能驾驶系统大家都会去用，最终只能形成那么几家存在，包括他的系统、集成能力、算法能力和背后的云端大数据支持能力等等，因为这些都是需要规模化的。

新能源汽车市场争夺战在即

从上海车展各大车企的布局不难发现，我国新能源汽车市场有望迎来更大规模的爆发期。

日前，中国汽车工业协会公布的信息显示，今年第一季度，中国汽车产销达633.57万辆和637.24万辆，同比下降9.81%和11.32%；而新能源汽车产销分别完成30.4万辆和29.89万辆，比上年同期增长1倍和1.1倍。

传统汽车市场持续低迷，但新能源汽车市场却逆势增长，不论是特斯拉在上海建厂，还是BBA等跨国车企相继布局，都是看上了中国新能源汽车这个庞大的市场。

从数据上来看，2018年，全球新能源车的销售量为200万辆，其中，中国销售125万辆，占比再次超过全球销量的一半以上，达62.5%。

如此巨大的新能源汽车市场，各大跨国车企和国内新能源汽车纷纷发力，也不足为奇。

但与此同时，随着新能源补贴大幅退坡，国内传统车企以及造车新势力所面临的形势都愈发不乐观。

据《证券日报》记者了解，包括丰田在内的跨国车企的纯电动车都将于2020年上市。

“目前很多跨国车企推出的电动车，是基于汽油车的电动化改造，这很显然是一种过渡性的战略。这些跨国车企从2020年才开始推出纯电动车，到那时战斗才真正打响。”陆群表示，这对国内新能源车企的冲击会是巨大的，也必然会出现优胜劣汰。

但是，他还指出，我国新能源汽车市场空间很大，有2800多万辆的市场，只有靠个性化的产品才能把这个蛋糕做大。让买电动车成为一种时尚，而不是出于无奈。

从新三板摘牌

今年以来，除了发布新车，长城华冠的资本布局也格外引人关注。

4月18日晚间，长城华冠发布了关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告。

此前，长城华冠发布公告称，根据公司整体战略规划、进一步资本市场运作筹划及长期经营发展的需要，结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟向股转系统申请公司股票终止挂牌。

自长城华冠摘牌公告发布后，就引起了市场对其冲击科创板的猜测。

日前，在投资者互动平台上，有投资者向赣锋锂业董事长提问称：“公司是否还持有长城华冠股份？比例多少？长城华冠已经准备上科创板了吗？”

其表示，公司目前持有长城华冠3.8%左右的股权。长城华冠是否申报科创板请关注其公告。

对此，陆群在接受《证券日报》记者采访时表示，公司选择主动摘牌是为了更好的融资，以匹配公司的发展节奏。

作为曾经的新三板“新能源汽车第一股”，长城华冠已正式摘牌，其后续会如何与资本对接，《证券日报》记者将持续关注。

(责编：蒋琪、仝宗莉)