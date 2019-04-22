原标题：三大运营商5G布局频频发力 11家公司一季报实现同比增长

近日，中国联通组织了5G商用终端与网络兼容性专题测试，华为等品牌的终端在广州外场相继完成联通研究院要求的第一阶段测试任务。其中，华为5G商用手机Mate20X率先通过第一阶段全部测试，下行峰值吞吐率实测超过1Gbps。本次5G手机第一阶段的测试也包括了接入性、移动性、峰值速率、高清语音、短消息等基本功能，以及连片组网条件下的性能测试，涵盖了5G手机商用后的大部分应用场景，标志着5G端网互连互通测试最重要的一环已经完成。本次测试更验证了采用主流5G芯片的多款终端在5G网络下的性能和成熟度，为5G商用提前做好完善的技术储备。

事实上，除中国联通以外，其他国内运营商近期也在5G布局方面频频发力，4月12日，中国移动在北京5G试验网上通过5G手机成功打通了第一个5G电话，当日，广州移动携手中兴通讯、爱立信在业界率先打通了4G与异厂家非独立组网（NSA）5G手机的VoLTE语音及视频电话；中国电信也于近期在5G模型网实现了业界首个基于5G独立组网（SA）的语音通话。实现本次通话的端到端5G网络基于3GPP在2018年12月发布的R15稳定版本，通过5G SA手机打通了SA组网下的第一个高清语音电话。

分析人士指出，随着5G终端的不断丰富、以及5G商用进度不断加快，中国企业在相关产品领域的核心技术领先将带来广阔的市场机会。A股市场中相关主题投资机会有望持续受益。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，5G概念板块4月份以来涨幅达8.66%，板块中126只成份股期间累计实现上涨，占比接近八成。其中，春兴精工（62.48%）、 *ST凡谷（58.32%）两只个股期间均累计涨逾55%，*ST大唐（47.98%）、南京熊猫（44.34%）、吴通控股（42.17%）、万马科技（41.14%）、华体科技（36.33%）、电连技术（33.36%）、 永鼎股份（31.86%）等7只个股紧随其后，期间也均累计涨逾30%，此外，包括世嘉科技、富春股份、中兴通讯、杭电股份等在内的41只个股4月份以来累计上涨也均超10%。

资金流向方面，4月份以来共有26只5G概念股受到场内大单资金追捧，合计吸金31.55亿元，其中，中兴通讯（197011.71万元）居于首位，期间累计受到近20亿元大单资金抢筹，春兴精工（16686.58万元）、永鼎股份（10388.22万元）两只个股期间也均累计实现1亿元以上大单资金净流入，富通鑫茂（8661.91万元）、高新兴（8414.22万元）、宜通世纪（8242.51万元）等3只个股期间累计大单净额也均超8000万元，上述6只个股4月份以来合计吸金24.94亿元。

业绩面上，目前已有16家5G行业上市公司率先披露了2019年一季报业绩，其中11家公司报告期内净利润同比增长，共进股份（8634.78%）报告期内净利润同比增幅居首，世嘉科技（133.78%）报告期内净利润也实现同比翻番，深南电路（59.54%）、紫光股份（52.66%）、长盈精密（42.91%）、数知科技（31.44%）等公司一季报净利润也均实现不同程度增长。

对于5G板块后市布局逻辑，渤海证券指出，通信行情的发展脉络一直比较清晰，5G建设将是一个贯穿全年的中长期逻辑，将随着5G建设周期而进行波动式上扬。而近期正好借助标准会议和运营商集采走出一波向上的行情。考虑当前仍处于5G建设初期，5G牌照尚未发放，订单尚未规模化，应将投资主线放在行业的业绩高增长与低估值品种上。现阶段通信行业拐点迹象明显，从中长期配置角度看，业绩高增速和低估值的公司将是配置主要品种。重点关注物联网以及边缘计算等应用领域品种，推荐5G概念股恒实科技和边缘计算品种日海智能。

(责编：蒋琪、仝宗莉)