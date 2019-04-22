原标题：11城用上“团购”药：中选药品质优价廉 平均降价52%

国家组织药品集中采购试点实施

11城用上“团购”药 中选药品平均降价52%

眼下，国家组织药品集中采购和使用正在试点实施。

3月18日，厦门大学附属中山医院开出了国家“4+7”城市集采中选药品的第一张处方。处方中的乙肝用药恩替卡韦为“4+7”中选品种之一。该药新售价为17.36元/盒(28片/盒)。而在这一新政实施之前，恩替卡韦的原研药品价格为175.68元/盒(7片/盒)。

这张处方的诞生标志着“4+7”城市药品带量采购和使用试点落地，进入了临床使用阶段。这次带量采购以4个直辖市和包括西安、厦门、沈阳在内的7个城市的公立医疗机构作为集中采购主体，它们在药品集中采购招投标或谈判议价时，明确采购数量，让企业针对具体的药品数量报价。其目的是以量换价、降低药价和医保控费。

记者从国家医保局获悉，4月1日，11个试点城市已经全面启动。截至4月14日，25个中选品种在11个试点地区采购总量达到了4.38亿片支，总金额为5.33亿元，完成约定采购总量的27.31%。

药品质优价廉

4.38亿片、5.33亿元……谈到带量采购试点以来的情况，国家医保局副局长陈金甫表示，这些数字超出了预期，中标药品的质量和供应都得到了保障，使用量超出了预期，有关政策基本上全面落实，如医保的预付、医院使用及回款等。

从试点效果来看，试点地区肿瘤、乙肝、高血压、精神病等重大疾病的患者用药获得了质优价廉的药品，医疗费用显著下降。

“4+7”中标地区用的中标药品总体平均降幅52%，单个药品有些降幅达到96%。试点前，不少人担心医院会不会用这些中标药品。陈金甫认为，现有的试点情况消除了大家的担心。在他看来，“4+7”试点的完整解释是招标采购和使用试点，就是说采购后临床得用，也确实能适用于医院的临床使用。

根据国家癌症中心发布的最新数据，我国每年因恶性肿瘤导致的医疗花费超过2200亿元，其中肺癌病例最多。此次集中采购试点中，肺癌靶向药吉非替尼降价幅度达到76%，首次出现“专利悬崖”现象。该药进入医院后，不少患者发现药价“跳水”，还能医保报销，经济负担大大减轻。

这一方面是改革的成效，另一方面也说明确实存在着药价虚高。记者了解到，目前有患者因降价后的药价便宜怀疑是假药。对此，陈金甫表示，药价低不是因为质量问题，是因为新的改革措施把价格虚高的水分挤掉了。招采后的药通过了质量一致性评价，质量是可控的。

不能急功近利

不过，11个城市之外的地区还没有享受到政策的红利。

“这既反映了改革取得了成效，也反映了改革还在路上，这是局部地区试点产生的必然现象。”陈金甫认为。

这次“4+7”招采不是政府定价，不是国家谈判，是企业之间按照市场规则，针对不同的情况产生的自我价格竞争。陈金甫表示，这一新的招采机制切中了药价虚高的核心问题、关键问题，取得了改革成效。毫无疑问，11个试点地区的患者首先享受到了改革的红利。

4月3日召开的国务院常务会议，要求完善集中招标采购制度，加强中标药品的质量监管和供应保障，认真总结试点经验，及时全面推开。

但如果要扩大试点，也不能一蹴而就、急功近利。陈金甫表示，要考虑价格对供应的影响。如果价格过低了，对企业来说，没有积极性，就造成短缺；如果价格不能合理地体现竞争性，就产生虚高，对患者就会产生费用负担。

“因此要充分听取各方面意见，总结各地区试点的经验，来检验各项试点政策配套措施一些持续性的效果。”陈金甫举例，如解决了药价虚高的问题，医生的医疗服务价格能否进行正向的调整；价格达到合理水平后，能不能有利于促进医药企业的质量发展、创新发展，有利于培植中国的企业规模的集中等。在此基础上，国家医保局将完善政策，进一步扩大试点。

李丹青

(责编：李楠桦、仝宗莉)