国务院扶贫办：推进扶贫项目资金公告公示向基层延伸

新华社昆明4月21日电（记者林碧锋）国务院扶贫办副主任欧青平21日表示，脱贫攻坚战以来，扶贫资金管理取得显著成效，扶贫资金项目监管全面加强，各地要推进扶贫项目资金公告公示向基层延伸，让群众广泛参与进来。
全国完善县级脱贫攻坚项目库建设暨扶贫项目资金绩效管理培训班21日在云南省富源县举行。欧青平在培训班上指出，各地要抓住关键环节，重点抓好中央脱贫攻坚专项巡视发现问题和省级党委政府脱贫攻坚成效考核反馈问题整改；规范和完善县级脱贫攻坚项目库建设，坚持现有目标标准，精确选择扶贫项目，加强入库项目审查，精心组织项目实施，全面实施绩效管理，及早谋划2020年后的项目库建设工作。
欧青平说，各地要扎实推进扶贫项目资金公告公示向基层延伸，让群众广泛参与进来；积极探索开展扶贫项目资金后续资产管理，加快建立扶贫资产管理制度，落实监管责任；深入持续开展扶贫领域警示教育，用身边事教育身边人；做好扶贫项目资金总结工作。
培训班上，财政部农业司扶贫处有关负责人围绕“全面实施扶贫项目资金绩效管理 助力打赢脱贫攻坚战”做专题辅导，国务院扶贫办信息中心相关工作人员做项目库系统操作培训。云南、湖南、河北和陕西千阳、四川剑阁、山东临沂作经验交流。
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