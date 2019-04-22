江西省新干县税务局办事大厅工作人员正在给纳税人讲解机器人“小金”网上办事流程。

李福孙/人民图片

“减税”是今年中国经济的关键词之一。随着新个税法实施、增值税税率下调，减税降费政策力度空前。在减税的同时，税收智能化建设加速，持续为办税“减负”。智慧服务体系的打造，为“智慧税务”开拓了新的发展空间。

速度快体验好

刷脸办税、智能咨询、机器人、VR（虚拟现实）体验……日前，国家税务总局上海市虹口区税务局智慧办税服务厅正式启用。在这一上海市首个智慧办税服务厅里，一系列智能化办税应用令人目不暇接。智能咨询、远程视频、涉税体检、虚拟体验、数据展示、自助办税、网上体验……通过服务厅的七大功能区，纳税人可以体验智能化的办税服务。

刷脸办税等智能化应用是如何实现的？据悉，这是运用人脸识别技术和税收大数据，通过采集办税人员人脸图像，自动与税务系统实名认证人员信息比对，精准识别办税人员身份，并同步推送有针对性的提醒信息，如任职身份、未申报、欠税、管理预警等内容，提醒纳税人及时办理涉税事项。

除了“提醒”之外，还有“体检”。企业法定代表人可以通过人脸识别或身份证验证方式，打印各年度的纳税人体检报告。根据企业纳税、发票使用、评估检查等指标，评估纳税企业的“健康状况”，并给出“综合诊断”。

国家税务总局上海市税务局局长马正文表示，智慧办税服务厅的建设是构建“智慧税务”生态体系的重要组成部分。下一步，要积累“可复制”“可推广”的先行经验，落实减税降费政策措施，提升税收现代化治理能力水平，探索“线上线下联通”“综合治税协同”的治理创新，把智慧办税打造成上海优化税收营商环境的品牌。

“蓉票儿”真方便

随着新技术的发展和应用，开发票正变得更便捷、更智能。近日，成都“蓉票儿”电子发票管理服务平台正式亮相。作为最新一代发票管理平台，“蓉票儿”拥有多重功能：支持“一码三票”，只需扫描一个开票码，就可开具电子普通发票、纸质专票、纸质普票3种发票；支持移动端审核，让商家开票操作更简单。对消费者而言，“蓉票儿”支持多平台扫描开票，最快可在3秒至5秒内开出发票，大大节省了时间；支持7天内补开发票功能，消费者可以在该时间段内随时补开。此外，“自然人代开”等功能也为商家和消费者提供了便利。

近年来，电子发票在电商、交通、保险等多个场景落地，各地开始陆续上线电子发票管理服务平台。对于传统税控电子发票存在的隐形成本、重复报销风险、信息归集不易等弊端，电子发票管理服务平台有针对性地提供了解决方案。

随着区块链等技术的应用，传统发票实现了全面升级。2018年8月，深圳开出全国首张区块链电子发票，半年时间里，深圳区块链电子发票已覆盖金融保险、零售商超、酒店餐饮、停车服务、互联网服务、交通行业六大领域。业内人士指出，区块链电子发票具有全流程完整追溯、信息不可篡改的特点，有效规避了一票多报、虚报虚抵、真假难验的难题，开票流程更加高效、便捷。

专家指出，除了区块链等新技术的助力之外，发票衍生产品的普及、基于财税供应链的综合解决方案正在成为发展趋势。未来，电子发票行业有望向更加创新、普适、便捷的方向发展。

纳税人齐点赞

随着营商环境的不断优化，涉税领域格局发生了明显变化：财税服务供需主体从简单的征纳双方升级到“政府—涉税专业服务者—纳税人”多方参与；财税服务内容从单一服务升级到融合的多业务联合服务；财税服务产品由单机版产品、传统互联网产品升级到云端产品；财税服务方式从简单服务提升到利用大数据和人工智能等技术的智慧服务模式。

专家表示，通过优化资源配置和“智慧税务”的推行，能够有效地促进纳税服务、税收征管、税收执法以及协作发展的优化。既提高税收征管效率，也增强纳税人对税收征管的参与度和获得感，有利于促进税收征纳关系的和谐，推动现代税制的建立完善。“智慧税务”的服务实践，将在“业—票—财—税”多方面支撑国家营商环境优化，不断推动税务服务价值互联网发展与进步。

(责编：蒋琪、仝宗莉)