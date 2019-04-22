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人不能被手机绑架了（云中漫笔）

庞  晟

2019年04月22日08:16  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“低头族”越来越多。别说吃饭、聚会，就连走路、开车，手机都离不了手。对很多现代人而言，手机成了身体的延伸。人们睡醒第一件事是找手机，睡前最后一件事是看手机；手机一旦丢了或忘在了家，就会坐立不安，甚至失魂落魄、不可自控。

　　手机确实给人们带来了诸多便利，手指轻轻一点，“衣食住行用”都能解决。然而，手机上瘾带来的危害不容小觑。首当其冲会影响人们的身心健康。据CNNIC（中国互联网络信息中心）发布第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，中国手机网民规模达8.17亿，人均周上网时长达 27.6小时。长时间使用手机也会引发很多健康问题，比如手指抽筋、手指关节僵硬、颈椎腰椎问题、视力问题等。有研究报告还指出，长时间使用手机，可严重影响睡眠及情绪。

　　手机上瘾还会破坏人际沟通。手机交流迅捷，现在的人愿意花时间和精力见面沟通，本就很难得。然而，见面却没有热情的寒暄、深入的交流，反而各自低头刷手机，着实尴尬。一家人一起吃饭，埋头玩手机；老同学聚会，低头刷手机；老师在讲台上讲课，放眼望去全是“低头族”。手机上瘾，已成为人际关系疏离的一种表现。

　　事实上，手机上瘾引发的家庭问题也不在少数。日前，一则“手机家暴论”备受热议，“某市中院审判庭庭长在宣讲会上提到，夫妻一方‘一直盯着手机都不跟对方聊两句’等因长时间不沟通、故意疏远造成精神伤害的‘冷暴力’现象，也算家暴。”姑且暂不探讨家暴是否就一定跟手机相关，但全国妇联等发布的报告显示，手机上瘾对破坏家庭关系的影响可不小：43.0%的被调查者表示，会在家庭聚会中各自玩智能手机或平板电脑；晚上玩移动电子产品的频率越高，婚姻满意度就越低。

　　手机戒“瘾”，怎么做？有专家建议删除那些非常占时间的移动客户端，比如视频、游戏等。网民可以将精力和时间从这些软件中释放出来，培养新的习惯。还有人建议，通过一些措施来限制人们的手机使用时间，包括减少获得的通知数量，将手机置于“请勿打扰”状态，指定“无手机或设备”时间和关闭设备一段时间。但是，治标不治本，限制设备使用并非长久之计，因为问题的关键在人而不在设备本身。

　　曾几何时，你还能跟朋友把酒畅言，跟爱人细述幸福故事，苦闷时向家人倾诉然后得到一个温暖的拥抱。而今，手机不离手，让这些温情的画面成了一种“奢求”。解铃还须系铃人，如何彻底切掉手机这个“瘾”，恢复健康的生活方式，重燃与人沟通的热情，重品现实世界的滋味，这完全取决于每个人自己的决心。记住，千万别被手机绑架了你的生活。

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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